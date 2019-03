18 mar 2019

Bernardo Montoya, en prisión como presunto asesino de la joven Laura Luelmo, ha escrito una carta a 'El programa de Ana Rosa' en la que, entre otras cosas, niega ser el autor del crimen que acabó con la vida de la profesora que había llegado días atrás a la localidad onubense de El Campillo desde su Zamora natal.

"La casa donde vivía Laura fue mía durante mía antes de vivir ella allí. Mi padre vendió esa casa, pero yo no sabía que la ocupaba Laura hasta ese trágico día. Mientras yo estaba fuera de mi casa, avivando el fuego, sentí el ruido de una puerta. Del número 13 vi salir por primera vez a Laura, caminando hacia donde yo estaba. Pasaron de 10 a 15 minutos y ella regresó. Cuando llegó a mi altura yo, sanamente, le dije que no le había costado encontrar la tienda. Ella dio un pequeño suspiro y me dio las gracias", comienza su relato Bernardo.

No soy el asesino de Laura, solo lo oculté por amor a Josefa"

Bernardo no duda en incriminar a otra persona, una tal Josefa a la que conoció en la cárcel y a la que ha ocultado hasta este momento, por amor, como él mismo explica en esa carta de ocho folios que ha hecho llegar al espacio matinal de Telecinco. "Presencié el trágico suceso: Josefa acabó con la vida de Laura. Hasta ahí puedo contar para no hacer daño a su familia", revela. "A Josefa la conocí en prisión, mantuvimos una larga relación de ocho años. Durante ese tiempo, yo le mandaba la mitad de mi nómina", añade sobre esta tras sentenciar, con rotundidad: "No soy el asesino de Laura, solo lo oculté por amor a Josefa".

Montoya relata cómo mantuvo una relación con ella, pero a su regreso a prisión, esta llegó a su fin. Tras el romance con Josefa, este encontró el amor en Pilar, de la que también habla en la carta: "Conocí a una maravillosa mujer, Pilar, y la mantenía en todos los sentidos: le compré una tele, un ventilador, una radio, ropa de cama, de vestir... y le ingresaba dinero todos los meses".

Sin embargo, parece que Josefa no llegó a desaparecer de su vida por completo y que, según él, estaríamos ante un crimen pasional por un tema de celos: "Le dije que no se preocupase, que yo me comía este marrón por ella. Se me abrazó llorando y volví a darle dinero".

Más noticias sobre Laura Luelmo...

- Caso Laura Luelmo: "Por una vida sin miedo"

- Así era Laura Luelmo, la profesora de Zamora asesinada en Huelva