18 mar 2019

El pasado miércoles, Arantxa Sánchez Vicario concedía una entrevista en la revista 'Hola' en la que hablaba, con todo lujo de detalles, sobre lo mal que lo había pasado durante los últimos años de su matrimonio con Josep Santacana y lo complicada que le había puesto las cosas a su familia. Una familia que, por cierto, ha sabido olvidarse de todo y está siendo su apoyo principal en los momentos más bajos de la leyenda de nuestro tenis.

A Josep no le han sentado nada bien sus palabras. Es por eso que se ha decidido a emitir un comunicado, contraatacando a la que ha sido su mujer, dando su versión de los hechos y defendiéndose de ciertas acusaciones que vierte sobre él y que, asegura, no se van a quedar así. Vamos, que si tiene que emprender medidas legales, no le va a temblar el pulso.

A continuación, ofrecemos el contenido íntegro de esas líneas que Santacana ha redactado y con las que responde con dureza a una Sánchez Vicario que aún tiene que verse las caras con él para determinar los términos de un divorcio que no tiene pinta de que se vaya a dar en términos amistoso.

"Lamento mucho los ataques y descalificaciones que Arantxa Sánchez Vicario lanza sobre mí, porque creo que solo pueden hacer daño a los hijos que tenemos en común. Yo siempre he puesto por encima de todo el bienestar de los niños y por eso, he evitado en todo momento los ataques y acusaciones personales contra la madre de mis dos hijos. Creo que los niños están por encima de nuestras diferencias que deben dirimirse en los juzgados. Es en los tribunales donde voy a seguir hablando; no usaré los medios de comunicación para atacar a Arantxa Sánchez Vicario y perjudicar a nuestros hijos.

No voy a permitir que se me ataque de esa manera"

Desmiento, eso sí, todas las acusaciones que vuelve a lanzar sobre mí. Lo más grave, la acusación de que la estoy amenazando, algo absolutamente falso y que pondré en manos de mis abogados para defenderme y emprender si es necesario acciones judiciales. No voy a permitir que se me ataque de esa manera.

Por lo demás, como ya he reiterado, es también falso que la traicionara, la engañara y le haya quitado todo. Antes y después de casarnos, firmamos dos capitulaciones y la separación de bienes. Como quedará confirmado ante la justicia, en ningún momento tuve por lo tanto ningún poder sobre sus bienes y propiedades.

Desmiento también lo que dice sobre la relación con mis hijos. Fue ella la que se los llevó de casa cuando se planteó nuestra separación y fue ella la que impidió que pudiera verles y hablar con ellos durante meses".

