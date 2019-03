18 mar 2019

La infancia de Sam Smith fue un auténtico calvario por culpa de la crueldad de unos compañeros de colegio que le hacían 'buylling'. Ese a uso al que era sometido es algo sobre lo que ya había hablado en otras ocasiones, pero lo nuevo es que el cantante ha confesado que, de niño, se sometió a un 'lifting' para tratar de aplacar los ataques.

Ha sido en una entrevista concedida a Jaamela Jamil donde hacía la revelación: "Me hicieron una liposucción cuando tenía 12 años. Creo que en aquel momento estaba muy feliz por ello". Una intervención a la que se sometió para reducir la grasa de sus pechos, que era la zona de su anatomía con la que más se cenaban sus compañeros.

Creo que recuperé el peso en dos semanas"

"Tener 12 años y una liposucción en el pecho es algo bastante importante", aseguraba antes de reconocer que el efecto de la misma no le duró demasiado: "Realmente no cambió nada. Creo que recuperé el peso en dos semanas, porque no había descubierto todavía mi relación con la comida".

"Un grupo de chicos de otro colegio solía insultarme mientras iba de casa a la estación de metro a mi casa. Me molestaba porque estaba con mis amigos y preguntaba si les daba vergüenza caminar a mi lado por culpa de esa gente que me gritaba", ejemplificaba el artista.

Sobre lo que no quiso entrar en detalle fue sobre esa homosexualidad que también le ha reportado problemas. Alegó que es un tema sobre el que ya han hablado largo y tendido muchos hombres. Quizás es su manera de tratar de normalizar algo que debiera ser natural en pleno 2019.

