19 mar 2019

El influencer de Aless Gibaja ha contado una exclusiva que no vas a creerte ni escuchándole tu misma: antes era el más ligón de todos sus amigos y amigas. ¡Y ligaba con chicas "mil"!, como el mismo diría.

El influencer más conocido por "Hola bebéeeees" se ha sentado a hablar de su pasado. Pero se ha remontado hasta sus primeros pasos como un adolescente en su máximo esplendor. "Era súper mega ligón. Cuando tenía 13 y 14 siempre me gustaba ir a las discotecas light y ligaba muchísimo", le contaba al entrevistador Fernando Jaso.

Hasta contó sus batallitas, como si escuchases a tus padres contar cómo se conocieron: "Había unas pulseras de caramelo y cada vez que te liabas con una chica te tenías que comer un caramelo. Me liaba con toda la disco." ¡No te lo puedes creer! Lo sé. "Yo antes era así. Luego me volví asexual, después de nuevo crazy y ahora asexual. Me quedo así una temporadita.", terminaba reconociéndolo.

Pero, a pesar de sus historietas, Aless Gibaja está desencantado con sus relaciones y no quiere saber nada de parejas, pero tampoco de sexo. "Me da un poco de pereza. Todo el tiempo es sexo, sexo y sexo. Yo ya me aburrí. Estoy asexual." El estar ligando todo los días, y según él, como sus amigas pendientes de todas las aplicaciones, ya no está hecho para Aless Gibaja que busca algo más personal. "Me apetece estar conmigo mismo, cuidarme, amigos, familia viajar, planes diferentes… Y no sólo el estar pendiente siempre de si te escribe o no te escribe. El sexo está sobrevalorado.", sentencia en su entrevista con total sinceridad.

