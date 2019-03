21 mar 2019

Su relación ha sufrido múltiples altibajos. Han tenido disputas públicas, pero también reconciliaciones. Se han afeado las conductas delante de la audiencia para después declararse su amor fraternal. Pero lo que nunca había sucedido era que viéramos a Chabelita Pantoja y Kiko Rivera juntos en el mismo espacio de televisión. 'GH Dúo' lo ha logrado.

Ese momento histórico para la pequeña pantalla patria se dio ayer. Chabelita entró en la casa de Guadalix de la Sierra -esa en la que estuvo una semana de concurso durante su participación en el 'VIP'- para apoyar a su hermano, que se ha colado en esa recta final del 'reality' junto a su mujer, Irene Rosales.

Nada más verla, Kiko se fundió en un fuerte abrazo con ella. Era solo el principio, porque la joven iba dispuesta a mostrar sus sentimientos: "Al hacer la curva de la vida había cosas que no sabía y quiero que sepas que me siento muy orgullosa de ti, gracias a ti he sabido elegir el camino bueno y me he quitado muchas cosas malas".

Kiko no podía contener las lágrimas. Sobre todo cuando Chabelita continuaba: "Eres un ejemplo de superación para mí y, aunque tú no lo sepas, has ayudado a muchas personas". Y añadía que el artista "ha sido como un padre, mi figura paterna".

Por si quedara duda de cómo andan las cosas en Cantor, también lanzaba un mensaje entre líneas: "El venir lo hago por ver a mi hermano por supuesto, pero sobre todo por mamá, que sé que estará orgullosa de nosotros. Va por ti mamá". Isabel le había pedido que le transmitiera a su hijo que está siguiendo en el 24 horas, con orgullo, todos sus movimientos en un concurso que le ha servido para que muestre otra imagen de sí mismo mucho más amable.

La que no tardaba en reaccionar en las redes sociales era su prima Anabel, que utilizaba Instagram para dedicarles unas bonitas palabras: "Por supuesto que no hay ninguna perfección, pero sí amor. Habéis tropezado muchas veces pero el tiempo y todo lo que habéis construido será vuestro hogar".

"Yo os quiero con todo lo que tenéis y sobre todo con lo que me disteis, cuatro personas que me hacen sentirme afortunada. ¡Ahora a la recta a final, y a por todas!", finalizaba Anabel en esa publicación que acompañaba con una imagen de esa noche de sus primos.

