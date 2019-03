24 mar 2019 carlos pérez gimeno

sin lugar a dudas es todo un referente en el mundo del interiorismo. Sus trabajos se caracterizan por el buen gusto a la hora de mezclar diferentes épocas y estilos. Desde muy joven sintió la vocación por la decoración, y a lo largo de su meteórica carrera ha obtenido grandes premios. En la actualidad, es uno de los grandes de su gremio, y una de sus armas, es la simpatía que desprende desde el primer momento que se le trata.

Corazón ¿Cree que la decoración debe fluir de forma espontánea?

Erico Navazo Pienso que el interiorismo es algo que puedes llevar dentro, si toda la vida has estado observando tu entorno y fijándote en lo que te rodea, es más fácil, es importante el tener una capacidad de análisis del espacio donde habitas.

C. En su trayectoria profesional hay personajes que has nombrado siempre como al anticuario Fernando Campo, Pascua Ortega o Duarte Pinto Cohelo.

E.N. Efectivamente, comencé con Fernando en el mundo de las antigüedades y, sobre todo, descontextualizándolas porque sobre todo en esa época parecía que estaba destinada a unas decoraciones burguesas y con Fernando aprendí a analizarlas, conocerlas y amarlas. Saber cómo acabo de decir a descontextualizar un mueble de época, no tiene por qué estar en un tono burgués, puede estar en un tono moderno o contemporáneo. Después estuve con Duarte otro período de tiempo, y aprendí a que el interiorismo tiene que ser natural y fluido. Luego, Pascua me enseñó el oficio, es un gran maestro, te enseña, te explica las cosas, tiene buena escuela.

C. ¿Cómo se definiría?

E.N. Soy un currante, amo lo que hago y, por encima de todo, quiero mostrar la verdad. Creo que no me va la tontería. La pretensión es algo que está muy lejos de lo que que a mí me gusta. Me siento afortunado al hacer lo que me gusta.

C. Acaba de recibir varios premios.

E.N. Así es, me han nombrado Interiorista del año, por la revista AD, es un reconocimiento que nunca soñé que me lo fueran a dar. Trabajo desde la pasión y con mucha entrega, pero no aspiraba a recibir un premio. También en Casa Decor por un diseño de inmobiliario, y es un reconocimiento que me gusta.

C. ¿La pasión por el interiorismo le viene desde pequeño?

E.N. Sí, mira en mi casa mi madre era una gran amante de la arquitectura gótica y románica. Al ser de la provincia de Burgos los domingos siempre nos llevaban de excursión y nos explicaba y analizaba cada edificio, era una gran amante de la historia del arte. Mi padre era ebanista y con él aprendí como se diseña y construye un mueble, por eso lo llevo en la sangre desde pequeño.

C. De todos los trabajaos que ha hecho a lo largo de su carrera, ¿qué es lo que más le ha gustado?

E.N. Hemos hecho proyectos muy notables, como la decoración del Parlamento de Castilla y León, que eran 30.000 metros cuadrados —es una obra que casi tiene 10 años—, varios Paradores... pero con lo que me quedo es con el cliente satisfecho, el que te vuelve a llamar, el que confía en ti, o cuando te llaman sus hijos y sientes que formas parte de la familia, eso es lo que más me gusta. Me quedo con la confianza que puedan depositar en mí.

"La globalización ha hecho que todos los interiores empiecen a parecerse"

C. ¿Le gusta que el cliente tenga sus propias ideas?

E.N. Pues sí, eso está bien, que haya una comunicación y que se hable. A sus ideas se le puede dar forma y también se le pueden enseñar otros caminos.

C. Es todo un referente en el mundo de la decoración y tiene fama de no ser nada creído.

E.N. Lo que sí es cierto es que me he hecho un hueco, al llevar tiempo dedicándome a esto, y cuando amas lo que haces, al final consigues muchas cosas. Y con lo de creído, pienso que hay que tener los pies en la tierra y eso lo aprendí de mis padres, indudablemente la humildad es un gran valor, en cambio con la tontería no vas a ninguna parte.

C. ¿En España hay buen gusto por la decoración al igual que en otros países como Francia o Inglaterra?

E.N. Estamos aprendiendo, ahora hay mucho más interés por el interiorismo, cada vez la gente observa más, también la globalización ha hecho que todos los interiores comiencen a parecerse. Creo que estamos perdiendo un poco la identidad y es una pena. Yo siempre apuesto por la cosas hechas aquí, por la artesanía española.

C. ¿Le gusta mezclar estilos?

E.N. Sí, mucho. Mezclar épocas distintas, no es fácil, pero te tiene que salir siempre de forma natural.

C. La iluminación, las telas, los colores... ¿es importante?

E.N. La iluminación para estar en un espacio cómodo y verte bien. Hace unos días cenando en un restaurante, bajaron la luz y la gente bajó el tono en el que estaban hablando y fue mucho más agradable. Las texturas y sus acabados también tiene que ser agradables, hay que controlar todos esos elementos para crear un buen ambiente.

C. ¿Qué proyectos tiene?

E.N. Un concurso para la cadena de Paradores, un restaurante en Burgos y otro en Valladolid, diversas casas en Madrid, varios apartamentos en el sur... un poco de todo.

