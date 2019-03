26 mar 2019

No es solo 'el marido de...' -en este caso, de Laura Sánchez-. David Ascanio, entre otras muchas cosas en las que le gusta curiosear, es músico. Y está a punto, después de unos años sin editar, de enseñarnos en qué ha estado trabajando en los últimos meses. Lo hará con el lanzamiento, este miércoles, de 'Gente, su nuevo 'single'.

Hablamos con el tinerfeño de música y de sentimientos que, al fin y al cabo, si no son lo mismo, sí tienen un vínculo indisociable.

Corazón ¿Cuánto tiempo llevabas sin sacar un proyecto musical de estas características?

David Ascanio Sin editar llevaba desde 2013. La verdad es que no soy mucho de editar y este año lo he hecho porque me he dado cuenta, cuando pasa el tiempo, que trabajas en el estudio, das conciertos, haces un montón de cosas, pero no siempre se edita. También es verdad que la música ha pasado por un momento muy malo y no era fácil. A veces tienes que buscar otros caminos para seguir en la música y no siempre encuentras la salida.

C. A lo mejor también por un momento personal. ¿O ha sido exclusivamente por esa crisis?

D.A. En realidad la música tiene mucho que ver con tu estado de ánimo. Al final, a veces prefieres estar componiendo o haciendo directos... Y, de repente, te viene esa necesidad de publicar, porque tienes muchas canciones que se quedan ahí y no salen. Tuve la oportunidad de hacer este proyecto en el que se ve cómo he cambiado. A veces te tienes que encontrar, porque tus necesidades van cambiando.

C. Para quien no te conozca en esa faceta musical, ¿cómo definirías al David Ascanio músico?

D.A. Soy muy personal escribiendo canciones. Intento plasmar en ellas siempre muy buena energía, muy buen rollo, sentimientos, emociones, plasmar historias... Eso es lo más importante en una canción. En la música, ahora, no todo el mundo te cuenta historias o no de la manera tradicional. Intento ser muy yo, no copiar a nadie y contar lo que me emociona a mí. Si no, no podría emocionar a nadie.

C. Estás a punto de sacar 'Gente', tu nuevo 'single'. ¿Qué expresa?

D.A. Hay un mundo ahora que nos separa a todos, en 'targets', países, religiones, colores, banderas... Y el mensaje, al final, que intenta dar la canción es la unión de las personas. Aquellas personas con las que nos encontramos bien, con las que nos sentimos a gusto. Con la portada, lo que he hecho es que, a través de las redes sociales, al final, tienes un vínculo con gente que no conoces. Yo he pedido a esa gente que me mande su foto y ahí están, en la portada: tu familia, amigos, pareja, seguidores de Instagram... Esa es mi gente. Es una canción para dedicarle a la gente con la quieres estar.

C. Dentro de toda esa gente con la que tienes vínculo, ¿quién es la persona más importante para ti en estos momentos?

D.A. Yo tengo a mi pareja, que es lo más importante, pero también mi padre, mi hermano, mis tías... Juanita, mi perra, es muy importante. Al final, cada uno tienen su importancia. Unos más que otros en diferentes ámbitos. A nivel familiar con mi hermano, después de 20 años fuera de Tenerife, tengo una relación diaria por teléfono. Lo esencial es la gente que te hace sentir mejor persona, que te ayuda, que no te cuestiona y que, a veces, te da un toque de atención-

C. Y de la gente que te ha rodeado en la vida, ¿a cuál echas más de menos de las que ya no están?

D.A. A la persona a la que más echo de menos a diario, es a mi madre, a la que la perdí hace muchos años. Te aseguro que no pasa ni un día en el que no me acuerde de mi madre. De hecho, está en esa portada, como una especie de homenaje.

C. ¿Dónde, en qué o en quién encuentras la inspiración?

D.A. En las cosas que vivo, que veo, que siento... En las cosas que me enseñan los demás y en las cosas que me gustan. Cuando tú ves un cuadro que te gusta y que te emociona, no hace falta ni que te lo expliquen, y pasa lo mismo con las canciones. El arte te tiene que emocionar, aunque sea un garabato, que igual a ti te dice algo. Nos inspiran las cosas que nos gustan, porque a lo que no te gusta no le haces ni caso.

C. Eres un hombre muy completo. Porque no solo están metido en el mundo de la música.

D.A. Yo soy un hombre al que le gustan muchas cosas. Muchísimas. Cocinar, pintar, diseñar con Laura (Sánchez) con quien he estado muchos años haciendo mil cosas... A mí me encanta marear en otros mundos que no son el mío, porque forman parte de la creatividad. Nuestra casa la diseñamos nosotros. Me encanta meterme en cosas en las que no me llaman.

C. ¿Qué tenéis ahora entre manos Laura y tú?

D.A. Aquí siempre hay jaleo. Laura está en la próxima colección de Bloomers&Bikinis que yo este año, por falta de tiempo, no puedo estar en el desarrollo de la colección y ventas. Tengo una banda, la Picocos Band, que hacemos tres o cuatro conciertos a la semana, estoy escribiendo, en el estudio... No tengo tiempo, pero la ayudo en lo que pueda. Tenemos proyectos de viajes. nos encanta coger tres o cuatro días y desconectar, pero no más, porque yo soy un culo inquieto. Yo me di cuenta de todo lo que llevaba sin publicar en septiembre, porque me llamaron para una gira, pero tenías que tener algo publicado en los últimos dos años y yo llevaba tres o cuatro. Y me dije: "Esto no puede ser, si tengo un montón de canciones aquí". También es verdad que en estos años ha habido una crisis musical por el tema de Internet. Tú ves ahora lo de los taxis y Cabify y piensas: "Si esto ya nos pasó a nosotros hace diez años". Al final, si queremos sobrevivir tenemos que hacer directos y buscar otras fórmulas para sobrevivir. Siempre hay que adaptarse.

