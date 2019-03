26 mar 2019

El baloncesto ha sido uno de mis deportes favoritos, razón por la cual, entrevistar a Fernando Romay, es un lujo, no solo por su trayectoria profesional sino por su humanidad. Nació en A Coruña: a los 10 años ya medía 1,85 metros. Llegó a los 2,13 metros, una altura que le convirtió en un gigante en las canchas y un pívot que se pasó su vida deportiva en el Real Madrid. Ganó siete campeonatos de Liga, dos copas de Europa, dos copas Internacionales y, con la selección española, La Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

La pequeña pantalla tampoco se le ha resistido a Fernando: ha sido comentarista de baloncesto de TVE y ha participado en diferentes programas que nos han servido para conocerle mejor. En la actualidad, es director de Relaciones Institucionales de la Fundación de la Federación Española de Baloncesto.

Corazón. El parque Juan Carlos I ha sido el lugar elegido por Fernando Romay para presentarme a Hugo, su perro. Nos sentamos en un banco y empecemos a charlar. Parece un labrador, ¿lo es?

Fernando Romay. Es un labrador de 10 años, un madurito que tiene algunos achaques.

C. ¿Qué le ocurre a Hugo?

F.R. Padece de diabetes, le tenemos que pinchar, pero lo peor es que la enfermedad le ha producido unas cataratas enormes y ve poquito. Además no son operables porque se le volverían a reproducir. Tiene que llevar un régimen de comida especial, le hemos tenido que suprimir la fruta que es un alimento que le encantaba aunque, de vez en cuando, se come una manzana.

C. Hugo es un bonito nombre. ¿Quién se lo puso?

F.R. Se lo pusieron mis tres hijos. Había peleas para ponerle un nombre, pero al final los tres coincidieron: cuando llegó a casa, Nacho, seguía la serie Perdidos y uno de los protagonistas era Hugo ‘Hurley’. Cristina es futbolera y le encantaba Hugo Sánchez y Macarena, en aquel momento estaba en la edad del pavo y quería vestirse de Hugo Boss. Y yo lo único que pedía es que el nombre no fuera muy largo. El nombre de una persona tiene que ser trisílabo y de perro, bisílabo. Y así surgió.

C. Parece un perro muy tranquilo y cariñoso, ¿es así?

F.R. Sí. Era el más grande de la camada y para ser un labrador no es normal, ha crecido mucho y el veterinario dice que ha sido por mimetismo. Además, hace cosas poco habituales en un perro, por ejemplo: aprendió a tocar el timbre de la puerta de nuestra casa, pero no le gustaba el sonido y se lo cargó: ahora el que tenemos le gusta más y sorprende a ‘propios y a extraños’, porque cuando lo toca piensa que es una persona la que lo hace pero no, es Hugo. Quiero destacar que es un perro cariñosísimo.

C. Hábleme de baloncesto, ¿sigue siendo del Real Madrid?

F.R. Indudablemente, el Madrid me tira mucho.

C. ¿Quiénes son, según usted, los mejores jugadores del baloncesto actual?

F.R. Hay muchos, hemos tenido unos años en la liga española: a Luka Doncic, que salió de la cantera del Madrid, y ahora ha llegado a la NBA. Con pocos añitos lo está revolucionando todo, ha demostrado que la buena formación y la buena cabeza, si van juntas, te pueden llevar a hacer muchísimas cosas buenas.

C. Fernando, el baloncesto femenino sigue creciendo cada día: ¿qué opinión le merece?

F.R. Las mujeres llevan mucho tiempo en el baloncesto, solo que ahora se las está valorando como se las debe valorar, dándoles las mismas oportunidades que a los chicos. La incorporación de la mujer al mundo del deporte está ya de facto, hay que hacer camino, pero gran parte del camino se está andando.

C. En el terreno personal, ¿alguno de sus tres hijos han seguido sus pasos?

F.R. Sí, Nacho y Macarena han jugado al baloncesto y, como te he dicho, Cristina es más futbolera, ha jugado en la escuela, pero te voy a hacer una confesión: para los padres no es lo mismo ir a las nueve de la mañana un sábado a ver a tu hijo jugar al baloncesto a un polideportivo, que irte a un campo al aire libre en pleno mes de enero. Viva el Baloncesto, el deporte de sala, con tu calefacción, tu aire acondicionado, bien sentadito, no a la intemperie.

C. ¿Le ha quedado algo por hacer en el mundo del deporte?

F.R. Mucho. Partidos que debería haber ganado y que no he ganado, partidos que he ganado y debería haberlos jugado mejor. Según avanzas, te das cuenta de lo incompleto que eres, pero las alegrías que me he llevado no las cambiaría por nada del mundo: me alegro muchísimo de haber vivido y haber convivido con quien he vivido y con quien he convivido.

C. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes deportistas?

F.R. El consejo que les doy es que se diviertan jugando y que no cesen en el empeño de conseguir su meta. Que busquen metas intermedias para que les sirvan de estímulo, pero que luchen por la ilusión. El deporte tiene el poder de la ilusión y de ilusionar.

