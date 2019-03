27 mar 2019

Cuando a uno le gustan el riesgo y la aventura, lo normal es que acaben pasando este tipo de cosas... Jesús Calleja daba el susto del día de ayer al conocerse la noticia de que había sufrido un accidente por el que había precisado ser evacuado para llevarlo al hospital directamente.

Poco a poco se fueron conociendo los detalles de lo que sucedió. El aventurero se encontraba montando en bicicleta por el dentro del término municipal de la localidad leonesa de Villar de Ciervos, cuando sufrió una caída en una zona de difícil acceso, motivo por el que se requirió la intervención de un helicóptero medicalizado para rescatarlo y poder trasladarlo al hospital.

Calleja se encuentra ingresado en el Hospital de León, donde, tras una primera exploración, se le diagnosticó una fractura de clavícula que le va a tener un buen tiempo alejado de esos retos que tanto le gustan y que, de vez en cuando, le traen estos disgustos. Y que han obligado a tenerle en observación para ver cómo evoluciona.

Ayer por la tarde, Jesús, que había llamado a urgencias sobre las dos de la tarde, entraba en directo en 'Sálvame' para tranquilizar a sus seguidores. Era Paz Padilla quien hablaba con su compañero en directo, para que explicara lo sucedido

"Me he pegado el golpe más tonto de mi vida con la bicicleta", comenzaba Jesús, que añadía: "Estaba en una zona de un bosque bastante lejos, complicado y tenía que hacer 12 kilómetros andando o que me fueran a buscar".

