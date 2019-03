29 mar 2019

Fue el hombre de confianza de Lina Morgan y también quien la acompañó hasta el final de su vida y recibió parte de su herencia. A pocos meses del cuarto aniversario de la muerte de Lina —falleció el 19 de agosto de 2015—. Daniel Pontes vive lo más alejado posible de los medios pero sin perder la atención cuando sale el nombre de quien fuera su jefa durante más de tres décadas.

Ese ojo avizor hacia todo lo que salpique a la inolvidable actriz incluye las declaraciones que realizó Ana Valdi la semana pasada en estas mismas páginas y donde daba un perfil mucho más duro de quien fuera la cómica de más éxito de nuestro país.

"Lina era absorbente con su gente. O estabas con ella o en su contra, no había término medio", fueron algunas de las perlas que la exayudante de Lina ha manifestado tras recordar el tiempo que compartió junto a la actriz y su hermana llegando hasta a vivir en su casa para ocuparse de las labores del hogar.

Valdi asegura en esa entrevista que "Lina nunca llevó bien que su hermano José Luis fuera homosexual y no aceptó la causa de su muerte, que fue el sida. Era un tema tabú y gran fuente de las discusiones que tenían. Creo que después de perderle, se arrepintió de no haberle apoyado".

Acciones legales

Sobre estas declaraciones es el propio Daniel Pontes quien asegura que "esta mujer ya escribió un libro contra Lina años atrás y no tuvo repercusión. No pienso contestar porque eso es lo que ella y otros quisieran para seguir acudiendo a los medios y ganar dinero. No voy a fomentar esto ya que yo me he desconectado de estas polémicas. Al no tener conocimientos de Derecho me han aconsejado personas preparadas para que no entre en este juego, pero sí están estudiando la posibilidad de presentar una demanda. Creo que esa es la línea más razonable a seguir y no entrar en guerras mediáticas con esta gente", aclara.

Pontes entiende que su figura de heredero no solo es para recibir los bienes sino también para salvaguardar su nombre e imagen. "Si yo salgo a aclarar o desmontar algunas cosas que se han dicho como lo de los billetes de 500 euros en los jarrones sería su palabra contra la mía ya que, por desgracia, muchas personas saben la verdad pero ya no están aquí", añade.

"Se han dicho muchas historias de Lina Morgan como lo que ocurrió a su muerte o las barbaridades que oímos cuando falleció su hermano", continúa Pontes. "En la casa de Lina se han llevado las cosas como ella siempre quiso, con intimidad ya que ninguno de esos que van de tan amigos se enteró ni cuando murió José Luis ni cuando murió Julia. He llegado a escuchar que en el velatorio de la propia Lina su féretro estaba vacío y te puedo asegurar que ahí se encontraba su cuerpo y no tengo que dar más detalles porque se hizo todo como ella dejó ordenado. Todo se ha hecho con respeto y fidelidad. He estado presente en los momentos malos de su vida y no voy a dar una entrevista para responder, pero sí estoy estudiando si se puede demandar", aclara.

Defensa literaria

Ante la posibilidad de que a Lina Morgan pudiera ocurrirle como a Encarna Sánchez que cada cierto tiempo es un tema recurrente en algunas tertulias y no precisamente para hablar de sus logros, Pontes ya está viendo la manera de agradecer públicamente el legado de Lina. "No voy a permitir que digan mentiras sobre Lina. Estudio la posibilidad de escribir un libro sobre casi todo lo que viví a su lado", confiesa. "Se están diciendo barbaridades y yo he estado más de 30 años a su lado y jamás he visto ciertas cosas que ahora se dejan caer. Tengo ganas de aclarar ciertas mentiras y contar algunos aspectos que serían buenos para cortar algunos rumores", finaliza Pontes.

Más noticias relacionadas

- La desgracia de las sobrinas de Lina Morgan

- El emotivo mensaje de recuerdo de Arévalo a Lina Morgan

- Muere Lina Morgan, la actriz cómica, a los 78 años