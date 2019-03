29 mar 2019 agencias

Los miembros del dúo inglés Her's, Stephen Fitzpatrick y Audun Laading, han muerto en un accidente de tráfico en un trayecto de la gira que estaban realizando por Estados Unidos. Concretamente, el grupo de Liverpool sufrió un accidente viajando desde Arizona hasta Santa Ana (California) a principios de semana, algo confirmado ahora por su sello discográfico Heist or Hit, que añade que también ha fallecido el tour manager, Trevor Engelbrektson.

"Tenemos el corazón roto. Su energía, vitalidad y talento llegaron a definir nuestro sello. Como humanos, eran cálidos, gentiles e hilarantes. Cada vez que pasaban por la oficina hacían una experiencia edificante", remarca el sello.

Se amaban como hermanos"

Y aún añade Heist or Hit en un comunicado recogido por Europa Press: "Decir que estaban unidos sería una subestimación de una amistad que fue verdaderamente hermosa de presenciar; se amaban como hermanos. Musicalmente, eran asombrosos".

"Una aptitud para la melodía, diversión y entretenimiento combinada con una complejidad que era tan sofisticada como elegante. Estaban en América tocando ante miles de admiradores. Los fanáticos con los que se reunieron y pasaron tiempo, tal fue su pasión y humildad. El mundo estaba a sus pies", subrayan desde su discográfica.

Her's publicaron en agosto de 2018 su álbum debut, 'Invitation to Her's'. Desde entonces no habían cesado de presentarse en directo y de ganar seguidores progresivamente. En los últimos dos años habían pasado también por España varias veces, siendo su último recital en Madrid el 1 de marzo. Y tenían previsto regresar en mayo dentro del Mallorca Live Festival.

Más noticias sobre fallecimientos de famosos...

- Muere Luke Perry a los 52 años

- Muere Bernardo Bertolucci, director de 'El último tango en París'

- Muere el cantante de The Prodigy, Keith Flint, a los 49 años