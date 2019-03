30 mar 2019

Ha pasado medio siglo desde que cantó Las flechas del amor y hoy, Karina se siente una mujer joven, llena de ganas y energía, que lanza nueva versión discográfica y se emociona como una niña. Alejada de los novios y volcada en su nieto, que es su alegría semanal, la cantante saldrá de gira en breve para pisar escenario y sentir el cariño de un público que no le ha dado la espalda. Eso sí, de sus ex casi mejor ni hablar.

Corazón ¿No le parece increíble que hayan pasado 50 años de su canción Las flechas del amor?

Karina ¡Quién me iba a decir que a mis 72 años, y con 50 años de ese tema en el mercado, me iban a proponer grabar un nuevo disco con una versión mix de esta canción! Me ha dado una inyección de alegría y juventud. Creo que hasta se me han quitado todos los dolores que tenía. Me siento totalmente nueva.

C. ¿Qué hace más ilusión cuando apuestan por una en sus comienzos o cuando le proponen este proyecto en su madurez?

K. Cuando eres joven no eres consciente de todo lo que iba a significar triunfar en las ventas y tener tanto éxito. Hoy que apuestan por mí, me parece lo mejor del mundo.

C. ¿Qué sensaciones le llegan cuando mira a esa Karina de los comienzos?

K. Siento que he vivido muchas vidas. En mi juventud fue todo muy bonito con un equipo en Hispavox que apostó por mí y quiero dejar claro que, en esos años y a pesar de mi inexperiencia ante la vida, jamás nadie me hizo ninguna proposición indecente.

C. Viene de una generación donde la mujer no goza de las mismas libertades que hoy…

K. Tuve los problemas normales de las mujeres de esa década. Era la hija pequeña de una familia de hermanos y, en esos años, te enseñaban a ser una buena ama de casa y no en soñar con triunfar como cantante. Las metas, por entonces, eran que te casaras con algún amigo de tu hermano mayor, alguien conocido de la familia y seguir con esas tradiciones. Cuando nos vinimos a Madrid le confesé a mi madre que quería cantar, algo que he llevado dentro desde niña. Mi madre siempre me apoyó, mientras mi padre lo veía fatal hasta el punto que nunca fue a verme a ningún espectáculo hasta el año 1971 cuando participé en Dublín en Eurovisión. Fue la primera vez que se sentó delante de la tele para verme y eso que todo el mundo le hablaba de mí. Evidentemente, yo sufría con su indiferencia cuando le comentaba mis éxitos en las listas de ventas. Nunca se lo tomó en serio y es que creía que mi objetivo era pasármelo bomba acudiendo a las galas y fiestas sin entender lo duro que resultaba mi trabajo con tantos kilómetros de carretera. Eso sí, en todas mis giras me acompañaba mi hermano y, de ahí, que tampoco tuviera ningún problema con los hombres. Eso ocurrió en el año 1978 cuando acabó mi contrato con Hispavox y me puse a buscar otro sello. Hubo un productor español que me quiso lanzar, pero tenía que ser a cambio de pasar unas noches de amor con él. Mi respuesta fue un no rotundo. Primero porque no me gustaba y segundo porque yo ya había triunfado por casi todo el mundo como para que venga un casado con hijos a proponerme toqueteos y otras historias. Ese productor es conocido en este país y aún vive aunque ya está mayor.

C. ¿Por qué las artistas españolas no quieren dar los nombres de los hombres que las han acosado o hecho proposiciones deshonestas y en Estados Unidos sí? ¿No cree que así pierden fuerza sus testimonios y que al final nunca pasa nada?

K. Creo que si das el nombre propio de ese productor y empresario parece que solo quieres aprovechar el momento para darte notoriedad y hasta sacar dinero en los programas de televisión o entrevistas. No es mi caso.

C. ¿Fue solo esa vez en toda su carrera?

K. Tan descarado sí, aunque ha habido muchos otros momentos de hombres que te ponen ojitos o dicen cosas y te hacen sentir incómoda. Mi suerte es que he tenido la habilidad de retirarme siempre a tiempo, dado que no soy amante de las fiestas ni la vida nocturna. Creo que la noche invita a otras cosas y no la he frecuentado

C. Lo que sí ha tenido son grandes amores en su vida.

K. Eso sí, a pesar de que me he enamorado de las personas no adecuadas. Los he querido y me han querido, pero nunca hemos funcionado como pareja. Con los años pienso que el problema es que mi personaje siempre ha pesado. Como decía Rita Hayworth, el día a día de las artistas es como el de las mujeres normales que tienen ojeras, les duele la cabeza… y esa es la mujer que no buscan ciertos hombres dado que solo desean que seas artista las 24 horas del día y no que te huelan las manos a cebolla cuando haces un guiso.

C. ¿De cuál de sus flechas del amor se arrepiente?

K. Sin duda de Domingo Terroba. Estuvimos solo un año y pico, y no lo llamaría relación dado que no hubo intimidad entre nosotros. No quiero saber nada de él solo que esté lejos y no se acuerde de mí. Te aseguro que me hizo mucho daño con esa forma de hablar que tenía contra mí que parecía sentenciar cátedra.

C. ¿Y al que más ha querido?

K. A Carlos, el padre de mi hija, Azahara. Después, llegó Juan Miguel con quien tuve una relación muy divertida y bonita al principio, aunque luego sentí mucha amargura con la custodia de nuestra hija Rocío.

C. ¿Cómo está viendo a su ex en GH Dúo? En la boda de su hija Rocío se les ha visto a todos muy bien avenidos. K. Te aseguro que mi hija tuvo la boda que quiso y yo me lo pasé muy bien. No hubo protocolo ni nada sino una ceremonia muy cercana y llana como es ella y su marido. Lo malo es que luego Juan Miguel quiso liarlo todo diciendo que yo no estaba bien con mis hijas y eso no es verdad. Con él siempre hay un punto contra mí que me acusa de complicar las cosas y no es cierto. Yo por mis hijas he dado todo, no he escatimado ni en lo material ni en los esfuerzos, algo que considero normal. Por mis hijas muero y por los nietos ya ni te cuento. La relación con Juan Miguel fue estupenda cuando me veía como Maribel. Él no quería casarse sino ser padre y nuestra ceremonia no fue legal sino un acto original en Tahití. Una vez que tuve a mi niña ya le sobraba yo. Su ilusión era ser famoso y hoy lo ha conseguido hasta el punto de que ha dejado su peluquería para ser un personaje televisivo. Desde luego yo hubiera preferido que siguiera con sus negocios, pero ya ves que su pasión es lo que hace ahora. Nuestra relación actual no existe. No estamos a gusto cuando nos vemos, siempre tensos y yo guardando la compostura. C. Padres de una niña, la suya sí fue una relación íntima completa, a pesar de que él hoy no esconde su homosexualidad. ¿A usted no le importaba? K. Cuando le conocí no se definía homosexual e incluso sabía que había tenido una novia anterior. Yo notaba que se fijaba mucho en los chicos, pero pensaba que era por su trabajo como peluquero y su interés por la estética. Que yo sepa no estuvo con ningún hombre cuando vivíamos juntos hasta que nació nuestra hija y un día, al volver a casa, vi salir de nuestro dormitorio a un chico. No presencié ninguna escena íntima, pero me extrañó que ese chico estuviera con mi hija de cuatro meses en brazos. Me dijo que iba a darle el biberón y le contesté que de eso nada que ya estaba yo. Nunca he vuelto a verle. Ese día me di cuenta de que no podía seguir con Juan Miguel porque no se puede luchar contra una infidelidad con alguien de su mismo sexo. Comprendí que era imposible seguir juntos ya que, con todo el respeto, yo no soy bisexual y ahí empezaron todos nuestros problemas con un montón de denuncias y cosas horribles que vivimos hasta que encontramos la tranquilidad, él en Castellón y yo en Madrid. C. Su imagen en el reality es la de un hombre bonachón que solo quiere estar tranquilo y reírse. ¿Es realmente así? K. Es muy camaleónico y sabe adaptarse a las circunstancias. Creo que ha estado dos años dando clases de interpretación en Castellón y ha aprendido a controlar su genio y carácter. Es un hombre que se ha empeñado en hacer muy bien su papel de simpático y eso le viene muy bien para hacer luego los bolos. A mí, todo me parece bien, pero lejos de mí. C. Dicen que Karina anda nuevamente enamorada… K. No tengo ni tan siquiera una ilusión. La última fue hace muchos años con una historia que tuve con Miguel León, un hombre muy respetuoso, pero se acabó y he agradecido su discreción. Llevo 20 años sin ningún hombre y eso que alguno me ha tirado los tejos, un chico de 40 años me pretendió. Te podrás imaginar que no hice ni caso. ¿A dónde voy yo con un hombre joven y mis carnes colgando? (Risas).

"Un día, al volver a casa, vi salir de nuestro dormitorio a un chico"

C. ¿No se plantea tener relaciones con un hombre sin necesidad de enamorarse?

K. Soy muy pava para esas cosas y siempre acabo enamorándome.

C. ¿Y a quién lanza sus flechas de amor?

K. Tengo una vida muy tranquila. Hago mi tabla de gimnasia en casa, camino mucho, sigo centrada en mi carrera musical y estoy muy pendiente de mi hija Azahara, a la que ayudo mucho. En esta época del año, ensayo con los músicos para preparar las galas de verano.

C. Después de medio siglo de vida profesional, tendrá la vida económica resuelta.

K. Mi profesión siempre es una montaña rusa y cuando no entra dinero hay que tirar de recursos. He tenido buenas inversiones. Hoy tengo mi plan de pensiones, jubilación y pequeños ahorritos, lo suficiente para vivir bien.

C. ¿En qué es caprichosa?

K. Con los zapatos. Me encantan las sandalias, las botas… No soy de joyas ni de pieles.

C. Es una musa gay. ¿Por qué cree que la quieren tanto?

K. Porque los adoro. Tienen una mirada limpia, no me miran con ganas de nada sino como se quiere a una hermana.

C. ¿No se ha sentido atraída por una mujer?

K. Admiro a las mujeres guapas, como algunas actrices americanas tipo Rita o Marilyn, pero no me ha llamado nunca la atención una mujer para tener una relación íntima, aunque yo sí he despertado ese deseo en algunas.

"Juanmi ha estudiado interpretación para controlar su genio y su carácter"

C. ¿Le apetece participar en un reality?

K. Me ofrecieron ir a GH Dúo con Juan Miguel, pero no quiero estar bajo el mismo techo con él y eso que hubiéramos dado mucho juego. No me veo encerrada y menos con las tensiones que allí se crean. Si fuera a Supervivientes… te aseguro que me atrevo a lanzarme en helicóptero, aunque lo mío son las galas y mi música.

C. ¿Cuál ha sido su mayor alegría?

K. Mis hijas y mi trabajo. Soy feliz cantando y al mundo artístico le debo todo lo que tengo. Me gustaría que el día de mañana me recuerden como una buena persona y cantante. Hoy me siento estupenda para seguir en el escenario, pero me retiraré el día que vea que mi garganta no lo soporta.

C. Por cierto tiene una piel estupenda…

K. Me cuido mucho y me inyectan ácido hialurónico, pero nunca me he operado.

