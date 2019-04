2 abr 2019

Compartir en google plus

No fue la mejor de noche de Eva Isanta la de ayer en 'Got Talent'. La miembro del jurado del 'talent' de Telecicno realizó un desaforunado comentario que le valió no solo las críticas de las redes sociales, que se han convertido en soberanas a la hora de emitir juicios, sino también de uno de sus compañeros, Risto Mejide.

Una de las participantes, Cristina Aral, contó antes de realizar en ese número en el que se colgaba de unas cintas -que, por cierto, se le rompieron a mitad de la actuación-, que superó los episodios de 'bullying' que sufrió en el colegio gracias a que encontró refugio en el baile.

Cristina Aral durante su actuación en 'Got Talent'. pinit telecinco.

Hasta ahí, todo perfecto. El jaleo vino cuando Isanta le dijo: "Tienes que darle las gracias al 'bullying'". Si bien es cierto que a lo que se refería es que esa circunstancia desagradable de su vida la llevó a dedicarse a desarrollar una habilidad en el terreno del baile, lo cierto es que sus palabras sonaron a lo que no eran.

Risto fue quien se encargó de echarle en cara lo que acababa de pronunciar de manera inocente: "Estamos en directo y no podemos decir gracias al 'bullying'". Una reprimenda bastante 'light' para lo que nos tiene acostumbrados el publicista, pero un toque de atención más que suficiente para que la actriz cuide lo que dice en el 'prime time' de Telecinco.

Más noticias sobre 'Got Talent'...

- Risto Mejide se enzarza con un concursante que se queda desnudo sobre el escenario de 'Got Talent'

- Los zascas de Risto Mejide y El Cejas en 'Got Talent'

- Risto Mejide abandona el plató de 'Got Talent' por culpa de Paz Padilla