4 abr 2019

Amber Rose está embarazada de su segundo hijo, el primero con su actual pareja, Alexander Edwards, el productor ejecutivo musical de la discográfica Def Jam Records, con el que mantiene una relación desde el pasado octubre.

"¡Alexander y yo estamos super emocionados de anunciar que tenemos a un pequeño niño en camino! P.D: ¡Sebastian está muy feliz de ser el hermano mayor!", confesaba la cantante en su Instagram. Una noticia que el padre también ha querido difundir a través de su cuenta: "Incluso cuando esté oscuro... mi hijo brillará", escribía. Además de bromear con las (poco) posibles primeras palabras del futuro bebé y con las ganas que tiene de tenerle en brazos.

Si algo ha demostrado Amber Rose que a defensora de su hijo Sebastian no le gana nadie. El pasado año, el pequeño, en ese momento de cinco años, se vio envuelto en una serie de críticas por ser 'fan' de Taylor Swift y emocionarse al recibir como regalo las entradas a su concierto. Momento en el que muchas personas llamaban 'gay' de manera despectiva. Amber estalló en su defensa advirtiendo a todo aquel que se metió con el niño que "deberian enseñar a sus hijos a amar y no a odiar", asegurando que no obligan a su hijo a vivir "bajo las normas de la sociedad", motivo por el cual era tan "especial y creativo".

