7 abr 2019

La guerra entre Kiko Matamoros y Makoke no llega a su fin. Ya ha pasado un a√Īo desde que hicieran p√ļblica su separaci√≥n y todav√≠a siguen haci√©ndose da√Īo entre ellos. Atr√°s qued√≥ aquella familia feliz que formaban ante la opini√≥n p√ļblica.

Ante la situación y la familia dividida, el hijo de Makoke, Javier Tudela, ha decidido sentarse en el plató de 'Sábado Deluxe' para cargar contra Matamoros, quien aseguraba hace unos días que podría arruinar en cualquier momento a su ex pareja si él quisiera. "No voy a ser tan imbécil de comerme una deuda de la que se han beneficiado todos. Porque el dinero que reclama Hacienda se lo han gastado en viajes, en ropa, fiestas…", explicaba Kiko en una entrevista.

Unas palabras que chocan con las declaraciones de Tuleda al asegurar que Kiko sigue enamorado de su madre: "Veo que Kiko está totalmente enamorado de mi madre y querría estar con ella. Es muy macho alfa y cuando una mujer no quiere estar con él le afecta".

También ha comentado que hace mucho tiempo que entre ellos no se envían mensajes pero sobre todo por la parte del colaborador de 'Sálvame', del que cree que tiene un carácter muy fuerte y que no le escribe por orgullo.

Pero la confesión más fuerte llegaba cuando Javier ha asegurado que Kiko quiere ver hundida a su madre: "No puede soportar que ya no quiera estar con él. Kiko no se abre, no hablaba, es un tío callado". En cuanto a la relación como padre e hijo, Tudela comenta que nunca ha sentido que Kiko ejerciera como tal y que en muchas ocasiones ha discutido con su padre por él sin ofrecer el mismo trato de parte del colaborador.

"Nunca ha ejercido de padre y tampoco siento que haya sido mi padre. No he tenido una relación perfecta con mi padre por defender a Kiko. A mi me afecta mucho esto porque él ha dado la cara por mi nunca", expresaba dolido el hijo de Makoke.

