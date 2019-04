8 abr 2019

"Amar no es delito", afirmaba Jesús Vázquez con una imagen de él y su marido, Roberto Cortés, besándose en pleno día del Orgullo del 2001. Parece que las palabras de muchos ha vuelto a obligar al presentador ha recordar lo obvio: la homosexualidad no es un problema. Y ha querido mostrar su indignación a través de redes sociales, mandando un mensaje claro y rotundo a las personas que lo afirman. Concretamente, lo ha hecho citando de manera literal a dos personajes: al obispo de Alcalá y al sultán de Brunei, este último reconocido por querer "lapidar" a los gais de su país.

"La homosexualidad no es una enfermedad y por tanto no necesita cura. Amar no es delito, la homofobia si", lanzaba al primero. Mientras con el segundo era más contundente y, con un recuerdo de su boda, aseguraba el retroceso temporal que conlleva su mentalidad: "Nosotros no somos unos criminales que merezcamos morir lapidados. Somos una familia y nos amamos. Usted es un dictador que oprime a su pueblo con leyes medievales mientras disfruta de su mansión de 100 millones de libras en Londres", señalaba.

No es la primera vez que Jesús defiende los derechos del colectivo. En enero, al hacerse público el papel de la jueza María Elósegui como representante de España en el Tribunal de los Derechos Humanos tras declarar que "la homosexualidad produce patologías", decidió mostrar su apoyo a los niños y niñas LGTBI+, recordándoles que "no son malos, no están enfermos y no están solos".

Muchos han sido los mensajes que ha recibido el conductor de 'Bake off'. Amigos y compañeros de profesión, como Luis Rollán, Sandra Barneda, Kiko Rivera o Alejandro Sanz, le han felicitado por sus palabras: "Ole. Viva tú, tu marido y todas las formas de amar del mundo, que son las mismas", comentaba el cantante de 'Lo ves'.

