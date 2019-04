8 abr 2019 Agencias

Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla que anunció este domingo que padece una leucemia crónica, disfrutará de una vida normal y en el caso más favorable "de la forma indolente de su dolencia", de una supervivencia equivalente a la del resto de la población que no sufre esa enfermedad.

Así informó a la Agencia EFE Juan José Lahuerta, hematólogo del Hospital 12 de Octubre, que se mostró optimista sobre la salud del técnico del conjunto andaluz, que después del partido ante el Valladolid desveló que hace unas semanas fue diagnosticado de una "leucemia crónica".

Me han dicho que tengo una leucemia crónica"

"Sabéis que me hierve la sangre roja, pero ha habido un pique entre la sangre blanca y la roja y me han dicho que tengo una leucemia crónica. No me impide ejercer mi profesión y estoy haciendo mi vida normal a diario. No tengo ningún tipo de tratamiento, que se quede todo el mundo tranquilo. Quiero disfrutar de mi profesión y agradezco la oportunidad del club", dijo Caparrós.

El doctor Lahuerta analizó la información proporcionada por el técnico y opinó que si no es necesario ningún tratamiento, "es probablemente porque padece una forma indolente -poco agresiva- de la enfermedad. Por ello, añadió, "no necesita el citado tratamiento".

"No es infrecuente, que estas fases de indolencia se prolonguen durante años. Y si así ocurre, los pacientes pueden tener una esperanza de vida equivalente a la de la población normal. Aunque, en el momento actual, incluso, en el caso de una transformación más agresiva, los tratamientos disponibles son eficaces y pueden incluso llegar a lograr la remisión completa", agregó.

"Puede permanecer así durante mucho tiempo con un patrón indolente poco proliferativo. Además, en estos momentos, aunque empeore, hay tratamientos muy eficaces. Hay nuevas generaciones de fármacos de eficacia, capaces de conseguir la remisión de la enfermedad", agregó.

"En el caso que se me consulta, la no necesidad de tratamiento refleja probablemente una forma poco agresiva compatible, efectivamente, con una vida normal", apuntó el doctor Lahuerta.

Caparrós, acompañado de Pepe Castro y Monchi, quienes le han respaldado en todo momento, continuará con su labor en el banquillo al frente del Sevilla y, como afirmó optimista, seguirá dando "mucha guerra".

