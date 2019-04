9 abr 2019

De haber sabido que se iba a montar un lío tan gordo, Alba Carrillo se habría pensado dos veces tener ese par de citas con un Thibaut Courtois que le salió rana. Pasan las semana y, a pesar de que la relación no cuajó, el tema sigue coleando en los medios de comunicación.

Hace un par de semanas, el portero del Real Madrid visitaba 'El transistor', el espacio radiofónico de José Ramón de la Morena. Allí, no se cortaban en hablar del tema. Del paso fugaz de Alba por la vida del belga y de cómo esto podía haber influido en su rendimiento deportivo. Courtois hacía más hincapié en el daño causado a sus hijos. La modelo daba la réplica en 'Ya es mediodía', el programa en el que trabaja.

Allí, además de advertir a Thibaut que tuviese más cuidado si no quería que estos asuntos salpicasen a esos dos menores que tiene en casa, se atrevía a dirigirse a De la Morena, de quien considera que la ataca porque es amigo de otrso dos de sus ex: Feliciano López y Fonsi Nieto.

"A mí, De la Morena, ningún futbolista me paga una casa con servicio y bolsos, que se dé por aludido quien quiera. Yo soy una señora hecha y derecha y Cortouis debía haber dicho que me ha vapuleado", le decía para advertirle que ella era una señora, no una señorita, término que José Ramón había utilizado para dirigirse a ella -aquí puedes recordar esa espuesta de Alba competa-.

El locutor ha vuelto a la carga. En su programa. Y lo ha hecho siendo aún más contundente contra Carrillo. "Es una señora, a la que yo ingenuo de mí, llamé señorita. Pero esta señora me dice que no es señorita y me ha estado insultando por eso", comenzaba su defensa ante las ondas.

"Esta señorita de compañía de Courtois, que le ha estado haciendo compañía a Courtois algunas noches… Bueno, antes fue señora de compañía también, que le hizo compañía a Feliciano López y también a Fonsi Nieto", continuaba, con ese calificativo qeu habrá hecho revolverse a la madrileña. "

"Ha estado insultándome desde donde ha podido. Yo no la insulté, ni siquiera la nombré, a la señora de compañía de Courtois, que le hacía compañía esa noche, yo no la insulté, y ella sí me ha estado insultando. Insultar puede insultar cualquiera, pero la credibilidad ya es otra cosa", proseguía antes de hacer referencia a sus méritos profesionales.

"Que te den un púlpito por ser supuestamente monina ya dice mucho de esta sociedad mediática que estamos creando, pero la guapura se va perdiendo. Es más, si te miras al espejo, monina, podrás comprobarlo tú misma. Porque ahora, todavía eres un poco monina, y te darás cuenta que vas perdiendo con los años y la vida ajetreada que llevas, pero la estupidez no, hija, esa se desarrolla", concluía.

