9 abr 2019

El día que Héctor del Mar pisó España por primera vez, el fútbol en la radio nacional ya no volvió a ser el que era. Su manera de cantar los tantos le valieron para que se le conociera como 'El hombre gol'. Ayer, su voz se apagó para siempre. El mítico locutor argentino moría a los 76 años.

Con él, se apaga la mítica voz en off del 'pressing catch' de principios de los 90. La del 'wrestling' en estos últimos años. "Me voy, porque he venido. Como he venido, me voy. Si no les gusta mi canto, como he venido me voy", recitaba de carrerilla al término de cada combate, con su leal Fernando Costilla al lado haciendo las retransmisiones.

Él, que comenzó en Radio Nacional de España, fue quien apodó al Lobo Carrasco con el nombre de este animal. Y si hay quien conoce a Diego Armando Maradona como el Pelusa, también es responsabilidad de su descaro y de su manera de ponerse ante el micro y dar sobrenombres a los futbolistas.

Del Mar también tuvo su espacio en ese '¿Qué apostamos?' presentadora por Ramón García y Ana Obregón. A él, que también narró 'Humor Amarillo', le correspondía la tarea de conducir las pruebas de exteriores.

Ayer se fue, sin duda, alguien que ya forma parte de la historia televisiva y radiofónica de este país.

