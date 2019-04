13 abr 2019 Carlos pérez gimeno

cuando se habla de deportistas de elite, el nombre de Felipe Reyes siempre destaca. Su trayectoria profesional ha sido imparable, en la actualidad dad es el capitán del Real Madrid de baloncesto, donde juega como ala-pívot. En su haber tiene toda clase de títulos y ostenta el de jugador que más partidos ha disputado en la liga ACB. Esta temporada también es el que más partidos ha jugado en la Copa del Rey. Es el tercer baloncestista con más partidos internacionales de la historia de España. Y por cuarto año consecutivo, ha sido elegido como imagen de la campaña de Tallas Grandes de El Corte Ingles, para la temporada primavera-verano.

Corazón ¿Resulta difícil encontrar tallas para usted, midiendo 2,04 metros?

Felipe Reyes Me costaba hace tiempo, hasta que conocí Big Man de El Corte Inglés. Encuentro siempre tallas para mí. Me resulta muy cómodo y estoy contento porque antes tenía problemas con el largo de las mangas o del pantalón, y ahora ese dilema ha desaparecido.

C. ¿Con que look se siente más cómodo?

F.R. Sin lugar a dudas, con el deportivo, mi prenda favorita son los vaqueros, aunque cuando tengo que vestirme con traje, no me importa nada, ahí soy más clásico, todo depende del momento.

C. ¿Sigue las directrices de la moda?

F.R. Intento seguirlo un poco, además tengo a mi mujer siempre pendiente y me da consejos de moda.

C. ¿Cómo es el armario de Felipe Reyes?

F.R. Tengo un armario más deportivo y otro de vestir, más casual.

C. ¿Que prenda no se pondría nunca?

F.R. Un pantalón de cuero, porque no tiene nada que ver con mi estilo. De todas formas me dejo asesorar por mi mujer. Puedo decir que en principio nunca me pondría una camisa de flores, pero si a ella le gusta y ve que me queda bien, no descarto llevarla. Un pantalón de cuero, porque no tiene nada que ver con mi estilo. De todas formas me dejo asesorar por mi mujer. Puedo decir que en principio nunca me pondría una camisa de flores, pero si a ella le gusta y ve que me queda bien, no descarto llevarla.

C. ¿Le gustaría que sus hijos siguieran sus pasos?

F.R. Todavía son muy pequeños, pero ojalá, aunque es pronto. Lo único que quiero es que sean felices, que hagan lo que les guste, si es el deporte al que me dedico, bien, y sí prefieren otro pues igual, mi apoyo siempre lo van a tener. Sobre todo lo que deseo es que disfruten, que no hagan nada obligado, y que lo practiquen porque les guste.

C. ¿Cómo lleva que le llamen ‘Felipón’ o Espartaco?

F.R. Me gusta (Risas). Además, empezaron en la Selección. Es un mote cariñoso y estoy encantado. Y Espartaco, también me divierte, fue Andrés Montes quien me lo puso, y lo llevo con cariño.

"Mi ídolo es mi hermano Alfonso"

C. ¿Cuando se retire su vida seguirá unida al mundo del deporte?

F.R. Eso lo que me gustaría, seguir vinculado al baloncesto, que es lo que llevo haciendo desde que tenía 10 años y hasta el momento, se me ha dado bastate bien. Creo podría ayudar a los jóvenes.

C. ¿Cómo se asimila tener tantos títulos?

F.R. Muy bien, nunca he perdido la cabeza. Desde pequeño mis padres me han dado buenos consejos, y nunca permitieron que se me subiera nada a la cabeza. Intento ser la misma persona que era hace 20 años, y seguir con la misma humildad de siempre.

C. ¿Qué le queda por hacer?

F.R. Estoy contento por llevar tantos años en la élite, y al final cuando tienes una buena carrera deportiva, te llegan estos premios, y eso me hace feliz. Ojalá pueda aumentarlos, o al menos mantenerlos.

C. ¿Tienes algún ídolo?

F.R. Sí. Mi hermano Alfonso, que es el mayor. Desde pequeño, cuando empecé, me fijaba en su forma de jugar y de ser, y es el espejo en que siempre me he fijado.

Quizá también te interese...

- Fernando Romay: "Hugo tiene una diabetes que le ha provocado cataratas"

- Kobe Bryant será padre por cuarta vez