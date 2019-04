13 abr 2019

Cuesta reconocerles y es que los hermanos Torres, además de gemelos, son idénticos a la hora de responder y compartir sus opiniones. Tras cerca de cuatro años dando sus recetas y trucos de cocina en TVE, hoy se han retirado de la parrilla televisiva para volcarse en sus restaurantes y en acariciar el sueño de una tercera estrella Michelin, que todo podría ser. Espontáneos, frescos y directos, a los Torres no hace falte agitarles: ellos solos se mueven cuando toca hablar de su pasión por la cocina.

Corazón ¿Sería muy osado pensar que han dejado su programa de cocina en TVE para centrarse en conseguir una tercera estrella Michelin?

Sergio ‘Cocina Hermanos Torres’ es el proyecto de nuestra vida y por lo que hemos luchado tanto. Hoy por fin tenemos nuestro sueño en una nave industrial en Les Corts, un barrio magnifico de Barcelona, y es verdad que queríamos concentrarnos en los clientes y en esa posible tercera estrella. Llevamos toda nuestra vida trabajando por llegar hasta aquí y ahora no podíamos dejar el negocio solo. Nos gusta nuestro trabajo, somos cocineros, y queríamos estar al frente. Eso no quita que algún día volvamos a la tele.

C. Hoy los cocineros son estrellas mediáticas. ¿Puede ser que esta fama mediática sea incompatible con la guía Michelin?

Javier Creo que eso depende del carácter de cada uno. Nosotros podíamos seguir trabajando en televisión, pero a nosotros hoy lo que nos tiraba era estar al frente de nuestro proyecto. Evidentemente siempre tienes que sacrificar algo. La fama no creo tenga nada que ver ya que Michelin lo único que castiga es cuando no tienes las cosas bien atadas y resueltas.

C. Pasión por su profesión y porque será importante que el amo esté al frente. ¿Me equivoco?

S. Eso siempre pasa. Cuando se está al frente se controlan todos los detalles. Además somos de estar con la gente y tocar. Lo cierto es que nos encanta recibir.

C. Sus comienzos en los fogones viene por las enseñanzas de su abuela, una mujer de Linares, que era una buena cocinera.

J. Nuestra abuela tenía que cuidarnos y solía distraernos poniéndonos a pelar guisantes y otras tareas mientras ella cocinaba. Lo pasábamos genial. Eso mismo hacemos hoy con nuestros hijos y te aseguro que es la mejor manera para que coman de todo y conozcan bien los alimentos. No hay recuerdo más bonito.

"Nuestro trabajo no depende ni de la audiencia ni de las estrellas Michelin"

C. Hablando de recuerdos. ¿Qué olor les lleva a esos tiempos?

S. El de las torrijas de Santa Teresa que se hacían con pan duro y luego olía todo a caramelo quemado y también el de las tortitas de anís. Nuestra infancia olía a a dulce y a caldo casero.

C. ¿Creen que hoy los españoles vivimos obsesionados con lo que comemos?

J. Es verdad que cada día hay más intolerancias alimentarias y por eso hay que adaptarse a todo para que el cliente encuentre lo que busque. Evidentemente todo con un equilibrio para no pasarse de más. En nuestra casa la gente viene entregada y no ponen muchas pegas porque no hay que confundir lo que a uno no le gusta con las intolerancias. Creo que hay que comer de todo y no eliminar nada salvo que te siente mal. Eso sí, lo importante es que el producto sea de mercado y calidad.

C. ¿Siempre se llevan bien? He leído que hicieron su formación por separado en distintas escuelas y restaurantes, pero con el tiempo acabaron juntándose de nuevo para lanzar sus proyectos. ¿No se cansan el uno del otro?

S. Si te digo la verdad no puedo más (risas).

J. Tenemos muy buen rollo desde niños y lo cierto es que lo pasamos muy bien juntos. Desde la barriga de nuestra madre ha sido así.

C. ¿Nunca se han planteado separarse?

S. No porque no sumaríamos sino justo lo contrario.

C. ¿En estos cuatro años que han aprendido de su experiencia en TVE?

S. Hemos aprendido muchísimo y creo que hemos sido capaces de sacar lo mejor de nosotros. La experiencia en equipo ha sido increíble y traspasar la cámara lo mejor. En los últimos tiempos sentíamos que conectábamos con la gente y eso lo comprobamos en la calle por las cosas que nos dicen. Hoy me encanta escuchar a personas que nos confiesan que gracias a nosotros no solo cocinan sino que han cambiado sus hábitos alimenticios.

Los hermanos Torres nos conquistaron gracias a su programa en TVE. pinit luis trapote

C. Supongo que al igual que a otros agraciados con el éxito de las críticas hoy les beneficia el turismo gastronómico.

S. Es verdad que tenemos muchos clientes de Japón, China y otros países lejanos. Es un turismo que busca calidad, pero también acude a nuestra cocina mucho público local. La gente quiere vivir una experiencia diferente.

C. ¿Hay algún plato que se les resista?

J. Muchos, aunque más que de platos yo hablaría de ingredientes. Hay veces que tienes las ideas claras en la cabeza, pero cuando vas a ejecutarlas no salen y la verdad es que queda mucho por hacer.

C. ¿Se han apuntado a la tendencia de comer insectos?

S. No, no. Usamos productos reconocibles de nuestra cultura.

C. Pues hoy la quinoa la conoce todo dios.

J. Es verdad que hay productos, como la quinoa, de buena respuesta pero lo de las arañas no creo que sea tan sencillo de poner en la carta.

C. ¿Cómo es su vida fuera de los fogones? ¿También se frecuentan o prefieren darse aire?

S. Solemos quedar las dos familias para comer. Aunque no estemos trabajando nos gusta cocinar y estamos muy en contacto incluso en tiempo de descanso.

C. Me han comentado que sus mujeres prefieren hacer la compra y que sigan cocinando ustedes.

J. Si podemos ir a la compra nos apuntamos, pero siempre nos falta tiempo.

Han abandonado la televisión para centrarse en conseguir la tercera estrella Michelin para su restaurante. pinit luis trapote

C. ¿Hasta que punto pueden afectar a su negocio las tensiones políticas que hay en la calle con el independentismo?

S. Lo que esta pasando no es bueno para nadie. Solo queremos que todo se arregle porque la cocina no entiende de política. Nuestro papel es dar de comer bien a la gente y no meternos en líos de política, pero estamos seguros que con algo más de diálogo habría solución...

C. ¿Se han postulado públicamente?

S. No, bastante tenemos con lo nuestro como para meternos en otros jardines.

C. ¿Qué estresa más: la audiencia o las estrellas Michelin?

S. La audiencia nunca nos ha obsesionado. Nuestra forma de trabajar no depende ni de la audiencia ni de las estrellas Michelin. Cuando haces bien tu labor, el resto de las cosas vienen solas.

C. ¿Cuál es el plato estrella de cada uno?

S. Me gusta cocinar arroz y verdura.

J. La caza.

C. ¿Han recurrido a sus armas de cocina para conquistar a sus parejas?

S. Por supuesto. Ya se sabe que se puede conquistar por el estómago y, cuando eres joven y cocinas bien sin necesidad de ir a un restaurante, el resultado es que triunfas seguro.

C. Un ingrediente básico sería…

S. El amor. Si haces las cosas con cariño eso se transmite. Cocinar es un acto de generosidad y por eso das lo que recibes.

C. ¿Hay algún plato que les haya provocado lágrimas?

S. Recuerdo en vida de Santi Santamaría un pan con caviar. Lloré mucho.

J. A mí con una buena becada.

C. ¿Hay algún placer que supere el de una buena comida?

S. Difícil. Creo que en la vida hay dos grandes placeres: el sexo y la gastronomía y no sabría decirte cuál es mejor. Aunque como nos gusta mucho comer, creo que el segundo.

J. Lo mejor es complementarlos.

C. Dicen que no descartan volver a televisión. ¿Hay algo en mente?

S. De momento solo tenemos ideas. Es verdad que en televisión hay que evolucionar y pienso que volveremos porque ya sabemos cómo funciona el medio y hemos sentido que la cámara nos quiere y nosotros a ella. La audiencia ha sido muy fiel y no veas el drama que ha sido para muchos que nos hayamos marchado. Ha sido una experiencia fascinante y, por eso, se que volveremos con algo nuevo aunque no sabemos dónde en concreto.

C. ¿Qué plato pondrían en su mesa para que los políticos se arreglaran?

S. Los sentaríamos en el privado y les daríamos el menú degustación y mucho vino. Seguro que entenderían que todos somos iguales y que tenemos que remar juntos en una misma dirección, que es trabajando para la gente.

