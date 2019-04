16 abr 2019

Todo lo que Alejandra Rubio hace es comentado por la sociedad. Nada de lo que publica es pasado por alto, y parece que la hija de Terelu está cansada de ser el foco de toda crítica. ¿Lo último? Uno los estilismos que ha elegido para Semana Santa.

"Feliz Domingo de Ramos", deseaba inocentemente en su Instagram el fin de semana, con una foto suya vestida con un 'total look' negro compuesto por un pantalón de campana con encaje y un top. Un 'outfit' que parece no haber gustado a sus seguidores al tratarse de una fecha tan señalada, un hecho que Alejandra no ha entendido mucho.

Aun así, no todos están en contra de la hija de Terelu, muchos otros han salido de su lado: "¿Qué os pasa?¿En la biblia viene explicado el código de vestimenta que se debe llevar en Semana Santa?", comentaba una seguidora en su defensa.

Por su parte, Alejandra ha mostrado su descontento con lo sucedido, mandando un mensaje a todos los que la han insultado y aclara la desinformación en la que se basan aquellos que se meten con ella: "Para todos los que estáis diciendo barbaridades por como voy vestida en la foto tengo que deciros que este look es del sábado por la noche. Un besito a todos", aclaraba tajante.

