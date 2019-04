17 abr 2019

Compartir en google plus

El deporte es una parte esencial de la vida de Chayanne. A sus casi 51 años -que cumplirá en junio-, el cantante de 'Salomé' se encuentra en una envidiable forma física que ya quisieran muchos de 20, y le encanta presumir de ello por redes sociales, donde muestra lo bien que se encuntra levantando pesas y haciendo ejercicio. Una rutina que parece habérsela heredado a su hijo Lorenzo, que está tan en forma como el artista. Aunque parece que no está muy de acuerdo con esta afirmación, y cree que aun le queda mucho para alcanzarle.

"Ni siquiera me acerco a su nivel", escribía el hijo del cantante en su Instagram, junto a una foto de ambos presumiendo de su tonificada figura. Además de resaltar que tiene 50 años y que, en su opinión, está mucho mejor que él. No cabe duda que le encanta presumir de padre. La publicación parece haber enloquecido a las fans, superando ya los 65.000 me gustas y más de 1.200 comentarios.

La relación padre e hijo parece ser de lo más sana y envidiable. En numerosas ocasiones han compartido públicamente lo a gusto que están juntos y lo bien que lo pasan en familia, como el pasado otoño cuando se disfrazaron de Superman y Capitán América para celebrar la noche de Halloween.

Lorenzo -de 21 años- es fruto del amor entre Chayanne y la modelo venezolana, Marilisa Maronesse, con quien se casó hace casi tres décadas. Además, tienen otra hija en común, Isadora, que acaba de cumplir la mayoría de edad.

Más noticias sobre abdominales...

- Leticia Sabater reaparece tras su operación estética como la nueva Madonna

-Chabelita Pantoja se mete en quirófano para retocarse los abdominales

- Cómo crear una zona de gimnasio low cost en casa