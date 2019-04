22 abr 2019

Ya habíamos advertido que, en cuanto Alejandro Albalá saliera de 'GH Dúo', iba a haber movida con su padre. Porque este no solo fue al cumpleaños del hijo de Chabelita, sino que se despachó a gusto con él cuando el revuelo sobre sus presuntas actitudes machistas dentro del 'reality'. "Mi hijo no es tan bueno como parece, le he tenido que reprochar actitutes con sus novias", sentenciaba.

Este fin de semana, el joven se sentaba en 'Sábado Deluxe' y cargaba contra su progenitor con dureza. "Nunca me he metido en la relación de mis padres, mi hermana Marta siempre fue la mensajera", comenzaba, mostrando que estaba dolido. "Si mi padre me quiere tanto, no haría una declaración mala sobre mí", añadía.

"Es lamentable que mi padre me quiera echar por tierra. Me da vergüenza, no pienso llamarle", continuaba, asegurando que, aunque nunca ha querido saber sobre qué es lo que pasó entre sus padres para que cuando él tenia 14 años se separaran, ahora igual sí que le pregunta a su madre.

"El yihadismo emocional ¿dónde está? Él dice que lo tengo vetado, pero le dije si quieres te pongo para defenderme y me dice él, el día antes de irme, yo no quiero entrar en televisión, por eso estaba tranquilo", explicaba sobre ese presunto veto que le habría puesto a su padre para que no hiciera declaraciones sobre él delante de las cámaras.

José Manuel, padre de Albalá, le ha respondido a través de 'Socialité': "Estoy bastante indignado, estoy harto. Mis abogados están estudiando para tomar medidas". Una amenaza que veremos si cumple, porque ya tiene bastante con el frente judicial abierto con su exmujer.

