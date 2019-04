22 abr 2019

Por increíble que parezca, aún quedan muchos trapos sucios por sacar de la relación de Chabelita y Alejandro Albalá. Ella no gana para disgustos con sus exs y él no ha tenido suerte con ninguna tampoco. Pero de ahí a que salgan a la luz episodios como estos, poco se puede añadir.

En medio también de su polémica relación con Sofía Suescun con la que cortó dentro de la casa de 'GH Dúo', Alejandro responde a preguntas sobre infidelidades y traiciones. Dejando a un lado los vídeos machistas que se vieron con Sofía Suescun, los colaboradores del 'Sábado Deluxe' se interesaron más por episodios escabrosos con Chabelita.

"¿Tú has sido una persona celosa con Isabel?", le preguntaba Gema López muy intrigada aunque conociendo claramente la respuesta y ciertos audios de Isa que no han salido a la luz. Alejandro Albalá decía un no rotundo y explicaba algunos episodios de los que había tenido ella que no han salido en televisión.

Gema López, que conoce que hay detrás de esas declaraciones le pide que cuente uno de los turbios episodios y él narra una historia de una discoteca en Sevilla. Pero esa no era la que querían conocer los colaboradores. Gema fue muy directa y le preguntó: "¿Tú te negases a mantener relaciones con ella te ha amenazado con llamar a la policía?".

Y él, explicando que todos sus encontronazos terminaban en serias discusiones, contó cómo fue aquel momento en el que Isa terminó amenazándole y contando en privado historias a periodistas para desacreditarle a él como hizo con Alberto Isla. "La historia de celos fue en una discoteca en Madrid. Yo estaba enfadado por lo que había pasado y me negué (a tener relaciones). Ella me amenazó con que si no teníamos relaciones ella llamaba a la policía", contó Alejandro un poco avergonzado por la situación.

Más noticias sobre Alejandro Albalá

- Chabelita Pantoja relata los episodios de celos obsesivos de Alejandro Albalá

- Alejandro Albalá amenaza a Sofía Suescun con demandarla

- Los mensajes de celos y control de Sofía Suescun a Alejandro Albalá