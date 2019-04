24 abr 2019

Albert Rivera habló de que está de nuevo enamorado, pero no fue el único tema personal que tocó durante esa entrevista que le realizó ayer Susanna Griso. Tampoco nos referimos a las palabras de cariño que tuvo hacia Daniela, su hija. Hablamos de los constantes rumores sobre el consumo de sustancias que circulan en las redes sociales.

Algo que, incluso, como el mismo recordaba, llegó a decir Juan Carlos Monedero. "Después de que salieran mil noticias, que eran un bulo y al que yo no le quise dar importancia pensando que era simplemente mala leche o mala fe de algunos políticos o algunos activistas, digamos haters, me di cuenta de que le afectaba a mi familia. Mi madre un día me llamó llorando y me dijo 'oye, has visto el tal Monedero este de Podemos, sobre ti y lo que ha insinuado...", relataba a la presentadora.

Albert recordaba lo que le dijo su madre en ese momento: "No lo hagas por ti, hazlo por tu hija, porque una mentira repetida mil veces se convierte en verdad". Y añadía, para zanjar el tema y que no quepa ninguna duda: "No me he drogado en mi vida, ni droga dura ni cocaína ni nada parecido".

Durante el debate emitido por TVE el lunes, muchos de los memes que aparecieron en las redes sociales tocaban este tema. Una buena manera de afrontarlo, es diciendo las cosas claras. Rivera, ya lo ha hecho.

