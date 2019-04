26 abr 2019

La nueva edición de Supervivientes llega cargada de polémica. La participación de Azúcar Moreno en el concurso traerá cola. Tanto azúcar tiene un sabor amargo. Tanto es así que el calvario para Toñi Salazar ha empezado antes de tirarse del helicóptero. Tal y como ha podido saber, en exclusiva, la revista 'Corazón', a la cantante se le embargará el caché semanal que reciba en el programa hasta cubrir los 18.000 euros que adeuda a la abogada Teresa Bueyes por minutas impagadas. Las mismas son correspondientes a diversos procedimientos legales en los que la penalista tuvo que defender, no solo a ella, sino también a su hijo, Borja. En concreto, por un supuesto intento de homicidio que le llevó hasta la cárcel y por el supuesto hurto de una bicicleta en un centro comercial de Madrid. También Teresa medió, protegió y guió a la celebridad en los conflictos que mantuvo con su propia hermana y en la traumática separación del modelo asturiano, Roberto Liaño.

Toñi, que ha intentando hasta el último momento zafarse de su deuda con la abogada, ya no tiene escapatoria. Y es que todas sus últimas contrataciones artísticas, televisivas o musicales, se han desarrollado a través de terceros, siendo imposible el embargo. Teresa, que podría haber demandado estos hechos y haber puesto a la cantante contra las cuerdas, optó por no complicarle más la vida. Y esperó a que la vida actuara por ella.

No hay vuelta atrás

Las tornas han cambiado. Toñi, consciente de que el embargo se va a hacer efectivo durante su estancia en 'Supervivientes', intentó un acuerdo con Bueyes. Pretendía que la letrada revocara el embargo y le permitiera enriquecerse con el único objetivo de montar un negocio para poder seguir sobreviviendo fuera de Honduras: "He estado diez años esperando a que diera la cara y me pagara lo que debía, ni siquiera me cogía el teléfono ni respondía a mis mensajes. Pero cuando supo que iba a 'Supervivientes' y su caché se embargaría, me llamó para decirme que si le embargaba, no iba. Pretendía que esperara a que su negocio funcionara para que me pudiera pagar", explica Teresa Bueyes a esta publicación.

Un caché en común

No solo ella intentó paralizar el embargo. Durante días, el teléfono de Teresa Bueyes era un auténtico hervidero de ávidos interlocutores que buscaban el mismo objetivo. Desde amigos de la cantante a su exmarido, Pedro Rilo, intentaron redimir a la abogada que, férrea en sus convicciones, no ha permitido ninguna coacción: "Obviamente por mucho que me hayan intentado convencer, no he dado mi brazo a torcer. Ha tenido muchos años para llegar a acuerdos y hacer frente a la deuda de una manera fraccionada. Ahora ya no. Además, es que no hay derecho a que haya muchos famosos morosos como Toñi. Esto no es un caso aislado, se creen que por salir en televisión se les tiene que condonar cualquier deuda. Y no es justo porque ganan miles de euros".

Toñi deberá esforzarse en que su participación en Supervivientes sea larga y estimulante si realmente pretende abrir un negocio. Los 12.000 euros semanales —sin contar impuestos ni porcentaje del representante— que podría cobrar junto a su hermana le obligarán a permanecer al menos un mes para hacer frente a la deuda contraída con su exrepresentante legal. ¿Conseguirá aguantar tanto o será expulsada antes?

