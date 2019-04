27 abr 2019

Laura Escanes está embarazada de su primera hija, pero eso no le impide, al menos por el momento, seguir haciendo su vida y cumplir con sus compromisos profesionales como presentar la nueva colección de las gafas de sol Mó.

Fue precisamente en este evento donde la 'influencer' respondió con total naturalidad a las preguntas de la prensa. Tanta que incluso no dudó en mostrar su opinión sobre el independentismo, donde dejó claro que apoya "la unidad de España". "Me voy a meter en un jardín... Mira, yo fui independentista y he ido a manifestaciones, pero creo que, tal y como se han llevado las cosas, no se ha hecho bien. Es mi punto de vista", afirmó sin cortarse.

Al afirmar que ya no es independentista, el periodista le preguntó qué le había hecho cambiar de opinión. "Desde hace mucho tiempo. Los políticos", respondió.

También confesó que no presentará a la pequeña Roma en las redes sociales, solo la mostrará de espaldas, al igual que hacen con Julio, el hijo de Risto Mejide.

