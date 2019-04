29 abr 2019

¿Qué pasó exactamente? El vídeo que circula en las redes sociales muestra algo más que obvio: que Neymar le da un manotazo a un aficionado que le estaba grabando mientras subía a recoger su medalla de subcampeón tras la derrota del Paris Saint Germain contra el Rennes en la final de la Copa de Francia.

Si este le dijo o no algo es algo que no se aprecia, aunque parece ser la justificación que da su representante ante el revuelo que se ha generado en las redes sociales por este incidente que se ha convertido en viral. Porque se ve, incluso, como se intercambian un par de frases, pero no se escucha.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 de abril de 2019

Lo cierto es que su comportamiento, últimamente, deja mucho que desear. Hace unos, tras el enfrentamiento contra los responsables del videoarbitraje (VAR) hace un mes, la UEFA decidió sancionarle para ver si, así, le baja los humos.

