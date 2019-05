3 may 2019

Se le ha acabado la paciencia. Sobre todo, porque no puede entender la crítica por la crítica. Haga lo que haga. Se dedique a lo que se dedique para sacar adelante a sus hijos. Marta López no ha podido más y ha estallado en su cuenta de Instagram contra todos aquellos que se dedican a insultarla y a juzgar cada uno de sus trabajos.

Lo ha hecho con un extenso texto que acompaña a una foto en la que, a pesar de mostrar solo el busto, se nota más que de sobra que está sin ropa. Bueno, por eso y porque es como comienza su comentario: "Hoy me 'desnudo' para haceros una pregunta... No entiendo por qué hay gente que le molesta que trabaje...".

"Trabajo en un 'catering' y eso no molesta. Trabajo en la televisión y tampoco molesta", comienza dando un par de facetas que parecen ser del agrado de la masa para pasar a relatar todo lo que parece sentar mal a la gente en general: "Colaboro con coches y molesta. Colaboro con una clínica de estética y molesta, pero luego me preguntáis que qué me hago. Os lo cuento y os molesta".

"Me mandan ropa qué me encanta ponérmela y enseñárosla, ya que así puedo ayudar, y siempre me preguntáis de donde es, os lo digo porque me gustar estar conectada con vosotros y también os molesta", prosigue con esa lista de cosas que no son del agrado de la gente y que ella no comprende.

Tengo tres hijos y vivo sola con ellos"

"Tengo un canal en Mtmad y parece ser que también os molesta. Si voy a un bar de algún amigo o alguien me lo pide, subo una foto y también molesta. Muchas veces pongo carteles de personas que necesitan algo y también molesta", añade la mujer a la que conocimos gracias a 'Gran Hermano'.

"Esto es mi vida y esta soy yo, que al final es lo que os enseño, y siento si ofendo a alguien por tener vivir así y compartir mi día a día con vosotros. Tengo tres hijos y vivo sola con ellos", prosigue con su explicación, antes de disculparse por algo que ni siquiera entiende: "Mi intención no es ofender con todo esto. Si a alguien molesto, pido perdón".

Y concluye: "Solo me busco la vida como puedo. Hay veces que me encantaría enseñaros que estoy de fiesta y comiendo todo el día por ahí pero... mi vida ahora es trabajar y trabajar aunque algún día espero no tener que necesitar trabajar tanto, las circunstancias de cada uno, solo uno las sabe. Pero os garantizo que no lo hago por placer a nadie le gusta trabajar tanto".

Más noticias sobre Marta López...

- El cambio físico de Marta López, de 'Gran Hermano'

- Marta López habla abiertamente sobre su aumento de peso

- El sensual desnudo de Marta López en Instagram