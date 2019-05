6 may 2019

Sergio Ayala aún está asimilando el triunfo. A sus 27 años acaba de coronarse como Mister Modelo Internacional en la final celebrada en Chiang Mai (Tailandia) y tiene por delante un año de reinado. Recién llegado de Asia hablamos con él para que nos cuente cómo ha vivido el concurso y cuáles son sus planes para el futuro.

Corazón ¿Cómo ha sido el concurso?

Sergio Ayala La verdad que ha sido una magnífica experiencia. He podido disfrutar durante estos días en Tailandia y siento el orgullo de poder ser el ganador, ya que me ha costado mucho llegar hasta ese momento y cumplir mi sueño. Un triunfo por y para España y todos los españoles.

C. ¿Cuáles cree que han sido sus puntos fuertes para hacerse con el triunfo?

S.A. Ser yo mismo, una persona natural y cercana que estaba disponible en todo momento para cualquier actividad, siendo puntual y elegante, pero sobre todo buena persona.

C. Su rostro se volverá ahora más conocido aunque ya era famoso por su paso por 'GH VIP'. ¿Cómo se lleva con la fama?

S.A. En España ya era bastante conocido por mi faceta como modelo, político y mi perfil televisivo como decís los medios. Ahora espero ser conocido internacionalmente por este premio. La fama la he llevado perfectamente desde el minuto uno. Sigo siendo el mismo chico que vive en un pequeño pueblo llamado Medina del Campo y al que le gustan los animales, sigo con la misma gente y la misma personalidad. Muchas veces es complicado, porque la fama hace cambiar a la gente, pero yo he sabido llevarlo bien y mantener los pies en la tierra.

C. De su vida sabemos, además de su trabajo que mantuvo una relación con Ivonne Reyes. ¿Siguen en contacto? ¿Le ha felicitado por este triunfo?

S.A. La vida da muchas vueltas, pero sí que he tenido contacto con ella en estos días y me ha felicitado desde España.

C. Es pregunta obligada saber cómo le va a un guapo oficial en el amor.

S.A. Ahora mismo estoy solo y esperando a encontrar a mi media naranja, lo he pasado muy mal y tengo una gran coraza. Me cuesta mucho volver a abrirme a una persona, pero me gustaría volver a enamorarme y formar una bonita familia. Posiblemente ahora sea mas difícil, ya que voy a estar viajando por todo el mundo y no voy a tener un destino fijo.

C. ¿Qué tiene que tener una mujer para poder conquistarle?

S.A. Soy un chico sencillo que no se fija solo en un físico, sino en las personas. Valoro más el interior, por lo que muchas veces nos pensamos que alguien está lejos de nuestro alcance por quién es o cómo es y eso no es cierto. Hay muchas más cosas en esta vida que un físico y son la confianza, el respeto y el amor verdadero.

C. Además de los asuntos televisivos y de la moda, se dedica a la política como concejal del PP en su pueblo. ¿Estará en las listas de las municipales?

S.A. La verdad que durante los próximos cuatro años me mantendré al margen de la política ayudando a mis ciudadanos a nivel personal sin pertenecer a ningún partido político.

C. ¿Qué le llevó a meterse en política?

S.A. Las ganas de hacer por mi ciudad lo que no podría hacer siendo una persona de a pie. Intento trabajar mucho por mejorar las cosas, ya sea por la juventud, por nuestros mayores o con las instalaciones del municipio. Si algún día me dan la oportunidad, me gustaría trasladar todo ese esfuerzo que pongo en intentar cambiar las cosas a nivel nacional.

C. Hace tiempo se publicó que estaba usted opositando a la Policía Nacional. ¿Sigue con esa idea? ¿Hacia dónde se encaminan ahora sus pasos?

S.A. La política y ser funcionario son totalmente incompatibles por lo que, durante estos cuatro años, lo he tenido parado. Decidí seguir la tradición familiar y continuar como la séptima generación en el mundo del vino. Estoy muy orgulloso de pertenecer a ese mundo y seguir los pasos de mi familia, pero sobre todo los de mi padre. Ahora, mi futuro esta en expandir mi carrera de modelo fuera de España y abrir nuevos proyectos.

