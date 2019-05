6 may 2019

Cristina Pedroche siempre ha presumido de mamá. Ayer, en el Día de la Madre, muchos fueron los famosos que dedicaron un pequeño post en redes sociales dedicado a la persona que les trajo al mundo. La colaboradora de 'Zapeando' ha querido aprovechar la ocasión para mostrar uno de los gestos más emotivos que ha tenido su madre con ella: un tatuaje con su nombre, el cual comparte con su abuela materna.

"¡Feliz día de la madre a todas las madres! En especial a la mía, la mejor. Que además se hace este tatuaje con mi nombre y, por supuesto, con el de mi abuela", escribía. Además, fantaseaba con la posibilidad de ser madre y de cómo intentaría comportarse en el caso de que sucediera: "No sé si algún día seré madre o no, pero si lo soy quiero ser como ella. Es mi ejemplo", concluía la modelo.

Quizás dentro de no mucho, sea ella la que se tatúe un nombre nuevo, pues, quién sabe si Cristina y su chico, Dabiz Muñoz, podrían tener en mente ampliar la familia. Aun así, ella siempre ha afirmado que "no le gusta" que la presionen acerca del tema, y que, aunque no sabe si tendrá o no hijos, lo que sea pasará cuando esté preparada. Mientras tanto, continúa su historia de amor con el chef, entre viajes, comidas y muchos proyectos profesionales.

