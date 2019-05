7 may 2019

Han pasado un par de meses desde que Julen falleciera tras caer en un pozo de la localdiad malagueña de Totalán. Un tiempo en el que la familia ha podido rehacerse mínimanente, porque es un golpe del que uno no se recupera en la vida. Así lo ha reconocido su padre, José Roselló, en la entrevista más personal concedida hasta el momento, esa que ha emitido Telecinco y en la que ha hablado de cómo va la investigación.

También de esa relación con el dueño de la finca, David Serrano. "La defensa de David salió diciendo que apoyábamos ese informe sin hablar con nosotros y era mentira que lo apoyábamos. Lleva atacando desde el primer día: al pocero, al cuerpo del rescate, dudando de la profesionalidad de cuatro forenses. Ya no nos sorprende nada de David", destapa José.

El padre del menor se queja de que David no le advirtiera de que había ese agujero: "Si me enseña eso y no lo tapa él, lo tapo yo. Era una trampa mortal, invisible. Si eso está bien tapado, es imposible que un niño entre ahí". Y añade: "Sobre la parte moral, no puedo calificarlos porque no puedo decir lo que pienso. Tiene todo su derecho a defenderse, la verdad es la verdad y solo tiene un camino".

Mejores padres que nosotros no ha habido"

"Mejores padres que nosotros no ha habido. Pueden preguntar cómo cuidábamos a nuestros hijos, cómo los educábamos, los queríamos y los hemos mimado. Por desgracia la vida no nos ha dejado terminar", cuenta sobre cómo criaban al niño antes de referirse a cómo se ha resentido la relación con sus seres cercanos: "Del 90% de mi familia estoy orgulloso, del otro 10% estoy dejando de creer desde hace dos meses y medio".

"Felices no vamos a poder ser, pero no nos va a faltar el cariño", concluye Roselló en esa charla con la periodista Noelia Otero en la que abre sus sentimientos como no lo había hecho antes desde que se le fuera una parte tan importante de su vida como ese niño de dos años.

