7 may 2019

Dakota y Oto Vans podrían ser un equipo perfecto y eso esperábamos todos. Ahora, después de este enfrentamiento las cosas pueden cambiar mucho en la isla de Honduras. 'Supervivientes 2019' saca lo mejor de cada concursante, pero también lo peor y cada uno tiene sus límites.

Al parecer los concursantes se empiezan a hartar del comportamiento "agresivo" de Dakota. Especialmente porque siempre le está chillando a todo el mundo. Los humos se subieron cuando les dejaron en la misma isla y tenían que seguir con las adversidades con tal de ganar el dichoso concurso. Porque, para Dakota "Lo importante es ganar no participar. Participar es la consolación de los gilipollas".

A la noche uno de ellos estaba de más de sensible y había perdido una uña. "¿Te duele?", le dijo Dakota pero él pasaba de contestarle. Cuando lo hizo le contestó con malas formas y el ambiente se empezó a crispar. "Tú llevas así toda la puta semana con toda la puta gente. Al final cansas", le dice Oto a Dakota. Pero ella sigue sin dar crédito de por qué su "amigo" le trata con esas formas. "¿Te he hablado mal en algún momento?", le preguntaba. Y él muy enfadado le dejaba claro que se había hartado de su superioridad "Yo siempre te digo "Amor, ¿qué tal? Lo que siembras recoges", le dice Oto a quien cree que las malas formas son su punto fuerte.

Pero el peor momento del enfrentamiento llegó cuando Dakota le dijo "Yo no tengo culpa de que él se haya roto la uña. No te voy a hablar más. No me vuelvas a chillar tampoco". Como seguía hablando Oto Vans le dijo muy desafiante: "No has dicho que no ibas a hablar, cállate". Como no la respuesta de Dakota fue un "¿Qué me calle? Me callo cuando me sale del coño". Que siguió con un "que te calles" continuo por parte de cada uno de los concursantes. La isla puede convertirse en un infierno si estos dos no hacen las pases.

