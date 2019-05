8 may 2019

Actriz y empresaria (Varela Producciones), Blanca Marsillach nos recibe en su casa para charlar de su trayectoria profesional y de uno de sus pilares, su perrita Scout, una yorkshire terrier.

Le pregunté, como es lógico, por su padre, actor, director, articulista y fundador de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el gran Adolfo Marsillach: "Un hombre de teatro total", como lo definió el día de su muerte el poeta y secretario de Estado de Cultura Luis Alberto de Cuenca.

Corazón Scout me recibe ladrando. Si no fuera por su pequeño tamaño, me daría miedo. ¿Qué raza es?

Blanca Marsillach Siempre he tenido la misma raza. Tuve a Bimba, que vivió 16 años, a Atila, que murió envenenado con seis, y ahora a Scout. Es un yorkshire terrier. La traje de Los Ángeles (California) y es una superviviente. Lo pasé muy mal porque me dijeron que estaba enferma y que tenía que devolverla. Pero el amor lo supera todo y le ha dado las fuerzas necesarias para vivir. Ahora, tiene doce años y varias operaciones.

C. ¿De qué? Porque tiene un aspecto muy jovial.

B. M. Como te he comentado, ha tenido diferentes dolencias. Problemas en el pulmón, acaban de quitarle la vesícula biliar. Y quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a las clínicas Pucholl y Mediterráneo, donde la he llevado en varias ocasiones, que le hayan salvado la vida ya que, como te decía, nunca ha tenido buena salud. Pero aquí la tienes, ladrándote y cuidando la casa.

C. ¿Le han influido a Scaut estas dolencias en el carácter?

B. M. No, es una perrita muy alegre y muy casera. Le encanta jugar a la pelota y es muy urbana, no le gusta el campo.

C. Sus perras son siempre de la misma raza. ¿Por qué?

B. M. Porque se reencarnan, siempre es la misma perra. El alma se va trasformando y yo busco la misma raza para no tener la sensación de que se han ido. Aunque cada una ha tenido su propia personalidad, es una prolongación de ese mismo amor.

C. Tengo la sensación de que a Scout no le gusta que hablemos de ella. Le pregunto a Blanca qué está haciendo profesionalmente.

B. M. Con la Obra Social La Caixa hemos recorrido más de 30 ciudades, con la obra Entre versos y Marsillach, que han ido a ver 6.000 espectadores. Es un homenaje que mi padre hizo en 1997 a los grandes de la poesía del Siglo de Oro español, junto con Amparo Rivelles y María Jesús Valdés. Con esta obra, involucramos a las personas mayores en las artes escénicas

C. También colabora con la Fundación Repsol para la inclusión de personas con capacidades diferentes.

B. M. Llevamos diez años colaborando para que las personas con capacidades diferentes se puedan incorporar a la sociedad. Ahora que la película Campeones ha ganado tantos premios y ha impactado a tanta gente, me gustaría reivindicar el papel de Varela Producciones quienes, junto con la Fundación Repsol, hemos sido pioneros en incluir a estas personas en la sociedad. Lo que promovemos es el amor a través del escenario.

C. ¿Cuáles son las necesidades de nuestros mayores?

B. M. Los mayores tienen la sensación de que se pasa de ellos. Son personas a las que hay que querer mucho y mimarles.

C. Blanca, tanto en cine como en teatro se excluye a las mujeres mayores, lo que les condena al paro. ¿Por qué no está valorada la experiencia?

B. M. La experiencia lo es todo. Parece que si no tienes 20 o 30 años, dejas de interesar, cuando la belleza tiene que venir de dentro. Es la razón por la que estoy convencida de que se deberían escribir más papeles para mujeres de 40, 50, 60 años….

C. ¿Ha caído en el olvido su padre, Adolfo Marsillach?

B. M. Este es un país que no tiene memoria histórica. Nos olvidamos enseguida: muchos jóvenes no saben quiénes eran Fernando Fernán Gómez, Adolfo Marsillach, Agustín González, Amparo Baró, Fernando Rey… No hay una cultura histórica.

