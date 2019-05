8 may 2019

Compartir en google plus

El pasado 11 de marzo, Juanjo Artero se llevó uno de los sustos más grandes de su vida tras sufrir un infarto pulmonaren pleno rodaje por el que fue directamente enviado al hospital. Ahora, dos meses después, el actor asegura que está "muy bien" y "totalmente recuperado".

Así, durante la presentación del libro 'Esos días azules', de Nieves Herrero, afirmó que un hecho así es algo que te cambia la vida: "Hace que te replantees muchas cosas, como que no todo en la vida es trabajar", explicaba. Aun así, él no deja el trabajo a un lado así como así, pues a la semana del suceso, el intérprete ya estaba frente a las cámaras. "Haciendo una serie diaria y tres obras de teatro no es tan fácil coger vacaciones", contaba. Aun así, en unas semanas tendrá 12 días de permiso.

Juan Artero está sumergido de lleno en el rodaje de la serie diaria 'Servir y proteger', de TVE, donde se incorporó en 2017. Además, está de gira con la obra de teatro 'Aguacate', que protagoniza junto a Jesús Cabrero, Lucía Ramos y Ricardo Sáiz.

Más noticias sobre Juanjo Artero...

- Juanjo Artero recibe el alta tras su infarto de pulmón

- Juanjo Artero agradece el cariño desde el hospital

- La medida que ha tomado Juanjo Artero tras sufrir un infarto pulmonar