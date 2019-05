10 may 2019

En 2012, el cantante de rancheras, Vicente Fernández, se vio obligado a suspender la gira mundial en la que estaba sumergido debido a que le habían detectado un cáncer de hígado. Ahora, siete años después de aquello, el artista se ha situado en el ojo del huracán al dar unas polémicas declaraciones durante una entrevista al programa mexicano 'De primera mano'.

Vicente Fernández durante un concierto. pinit instagram.

El reconocido cantante señaló que había rechazado un transplante de órgano por miedo a que el donante fuese homosexual. Esta afirmación hizo enloquecer a todo el mundo, que tacharon directamente al artista de un absoluto "homófobo". "Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto'", afirmó. Por lo visto, el hospital en el que estaba siendo tratado había encontrado el donante perfecto para que pudiera recuperarse por completo de la enfermedad, pero se negó. Así, decidió viajar a Chile para someterse a una cirugía con ayuda de un robot.

"No me querían dejar salir, me dijeron: 'Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo'. Me vestí y me iba a salir cuando me dicen: 'Por favor, Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital'. Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui", ha declarado.

Alejandro Fernández, que tiene a sus espaldas más de 50 millones de discos vendidos, ha salido en defensa de su padre en la revista 'Quién', pidiendo algo de comprensión y señalando que "es un señor que tiene más de 80 años" por lo que le tocó vivir otra época. "Es muy chapado a la antigua", aseguraba. Así, también quiso reconocer que fue un comentario muy desafortunado y aclaró que este pensamiento no define a su familia: "No hacemos distinción de ningún tipo, respetamos sus preferencias sexuales, no hacemos diferencia alguna", confesaba.

Muchos son los que continúan creando 'memes' en base a la confirmación de Vicente Fernández, mostrándo -irónicamente- lo que habría pasado, entonces, si se hubiera sometido a la operación. Muchos de ellos, no tienen desperdicio.

Más noticias sobre homofobia...

- Los infames ataques homófobos a Cara Delevingne por un vídeo con Ashley Benson

- Jussie Smollett ('Empire'), acusado de fingir el ataque homófobo que denunció

- Paula Echevarría la lía con un chiste homófobo