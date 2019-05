15 may 2019

Hace algo más de una semana, Jorge Javier Vázquez se vio obligado a desmentir, a través de sus redes sociales, a desmentir que hubiese vuelto con Paco, su ex. Es cierto que este ha estado a su lado, de manera incondicional, durante el tiempo que ha estado convaleciente por su ictus, pero no ha habido reconciliación.

El presentador ha decidido dar más explicaciones sobre el asunto y este miércoles, en su entrada del blog que tiene en la revista 'Lecturas', ha asegurado que está atravesando una etapa de "sequía sexual". Lo manifiesta de una manera clara y tajante: "Llevo tanto tiempo sin practicar sexo que la próxima vez que lo haga estoy convencido de que sentiré la emoción del virgen".

Como no tengo ganas, no me invade la ansiedad"

Jorge Javier dice que lleva dos meses y medio, más o menos, que no practica sexo, y confiesa que, incluso, se ha desinstalado de su móvil alguna aplicación que le podría dar acceso, al menos, al desfogue momentáneo. "Como no tengo ganas, no me invade la ansiedad pensando cuándo y dónde conseguiré atrapar a un caballero", cuenta con sinceridad.

"Por Instagram me escriben muchos jóvenes, pero leo sus mensajes con una sonrisa y cierto distanciamiento porque no me escriben a mi sino al de la tele, o sea a un señor maquillado y bien iluminado", aplica, añadiendo que esta nueva etapa tampoco está mal, porque se está dedicando a leer.

