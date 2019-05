15 may 2019

No está conforme Pipi Estrada con la sentencia del juez, que le ha obligado a pagar 6.000 euros a Tamara Gorro por unos tuits del año 2016, cuando su marido, Ezequiel Garay, fue fichado por el Valencia y ella realizó unas declaraciones. En aquel momento, dentro de una oleada de críticas a Tamara, el periodista escribió: "Patéticas declaraciones de la mujer del central en Bein Sport diciendo gilipolleces como siempre. No tiene clase".

Ahora, le toca cumplir. Porque Gorro decidió no hablar. Limitarse a decir que sería la Justicia quien tuviera que tomar una decisión al respecto. Ella, el pasado lunes, publicaba en sus 'stories' dos textos: uno anunciando que había ganado y otro advirtiendo que ese dinero lo donaría a la investigación contra el cáncer infantil.

Estrada ha usado el primero para revolverse en su cuenta de Instagram, donde ha vuelto a cargar contra ella. "Hoy tengo q hacer la digestión de una gran injusticia. Su señoría sabe q en esa demanda no hay insultos solo opinión y mucha ironía, como así le hizo ver la señora fiscal q desestimó la demanda pero el juez miró para otro lado", comienza el ex de Terelu Campos.

El honor se vulnera cuando se tiene"

"Esto no me va a restar libertad de opinión que lo sepan ustedes... ya lo sabes mujer de futbolista como así pusiste en la tarjeta de presentación. ¡¡Esto acaba de comenzar!!", lanza a modo de advertencia, menospreciando la actividad profesional de Tamara, algo que le puede salir por otro pico.

"El honor se vulnera cuando se tiene. Habrá que recordarte muchas cosas que tienes olvidadas de perfil bajo muy bajo. Tú si me has insultado mucho, pero mucho. A lo mejor miro si estoy en tiempo para recuperar todas las barbaridades que me has dicho desde la época de 'Mujeres y hombres'. Aguanta la vela de tu barco", concluye el periodista deportivo.

