15 may 2019

Rocío Crusset se ha hartado. Se ha hartado de las críticas por, simple y llanamente, estar enamorada -conoce aquí a su ueva pareja-. Y deja muy claro que son los usuarios de las redes sociales los que han decidido juzgarla, no los medios de comunicación, para los que tiene palabras de agradecimiento por el trato recibido.

Ha sido en Instagram donde la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera ha escrito: "Me arde por dentro leer cierto tipo de comentarios que vienen de mujeres. Os voy a contar un poquito de qué va la cosa. Tengo 24 años y se conoce a 3 chicos con los que he salido durante un tiempo. 3 a los que me han asignado como 'novio'. El problema en este caso no es la prensa, que me trata con respeto -gracias-, sino los comentarios de las mujeres tras las noticias. Se me tacha por mujeres de cosas que prefiero ni mencionar".

"En mi experiencia personal en cuanto a los hombres, siempre he disfrutado más el vivir experiencias con esa persona, conocerla y vivir hasta que se acabe por lo que sea -como si son 5 meses, 1 o 1 año- antes que disfrutar de algo rápido de un par de noches", prosigue antes de añadir: "OJO. 24 años, 3 chicos. Se me tacha por MUJERES de cosas que prefiero ni mencionar".

Saldré con el número de chicos que a mí me apetezca"

"Sí, estoy CONOCIENDO a alguien de nuevo, estoy ilusionada, estoy feliz. Y si resulta durar poco pues ahí se quedará otra experiencia bonita, y seguiré sola hasta que encuentre a quien A MÍ ME DÉ LA GANA", advierte con contundencia, para que nadie se aventure después a volver a ponerla en el ojo del huracán por sus asuntos amororos.

"No, no hay un límete de número de chicos. Saldré con el número de chicos que a mí me apetezca, como si no salgo con ninguno, que tampoco pasa nada. Por Dios, que se me ha visto PASEANDO con un chico un AÑO después de mi última 'relación'", continúa en ese texto en el que usa las mayúsculas para que se note dónde quiere poner el énfasis.

"Yo no sé qué haré, si me casaré, si me enamoraré o si seguiré conociendo y viviendo como he hecho hasta ahora. Como si estos 3 chicos han sido mis novios. ¿Qué problema hay? Todas las que criticáis, ¿luego defendéis los derechos de la mujer? ¿Con qué valor, si a la primera de cambio hacéis este tipo de cosas?. Sois vosotras mismas las que os pisoteáis. Mientras tanto yo voy a seguir paseando y conociendo a quien me apetezca", concluye la joven.

