16 may 2019

Confesamos que nosotras también creíamos que era una broma cuando lo hemos leído por primera vez, pero parece que no. Miguel Ángel Jiménez, 'El Sevilla', ha anunciado a través de las redes sociales que será padre de nuevo y que vienen curvas -muchas-, porque lo que esperan son quintillizos.

Ha sido en Twitter e Instagram donde ha colgado un vídeo en el que comienza diciendo: "Voy a confirmar la noticia. Es verdad: voy a volver a ser padre nuevamente. Pido disculpas a mi familia y a mis amigos. Se van a enterar la mayoría por las redes sociales. Pero ya se ha filtrado y antes de que lo lean y me sigan llamando y preguntando si es verdad…".

Nos vienen cinco de golpe"

"Voy a ser padre de nuevo, a mis 48 años. Nos sorprendió un poco cuando nos dijeron que iba a ser un parto múltiple. Pensábamos en tres niños, tres niñas, pero no son tres… Voy a tener cinco. Nos vienen cinco de golpe. A ver si me acuerdo de cómo esto de ser padre. Hace nueve años que nació mi Lolita, la última", continúa el vocalista de los Mojinos Escozíos.

"Quintillizos. Dios me coja confesado. A la vejez viruela, ya tengo edad para ser abuelo, pero no, me vienen cinco", concluye el cantante, que no ha podido hacer gala de su sentido del humor en este mensaje que nos ha dejado a todos con la boca abierta.

Más noticias sobre El Sevilla...

- El 'zasca' de El Sevilla a María de 'OT 2018'