16 may 2019

Se ha quitado la vida. El actor Issac Kappy, al que se conoce por sus papeles en 'Thor' o 'Breaking Bad', decidió lanzarse por el puente Transwestern Road, en Arizona, el pasado lunes. Al caer, se golpeó contra una camioneta y poco se pudo hacer por salvar la vida de un hombre al que varias personas habían tratado de detener para que no se arrojase, según informa TMZ'.

Lo cierto es que el día anterior, Kappy, había publicado en su cuenta de Instagram la foto de un texto escrito por él mismo que era, cuanto menos, inquietante. "En el transcurso de la última semana, a través de la introspección que debería haber hecho hace MUCHOS años, he llegado a algunas conclusiones acerca de mi personaje", comenzaba, tildándose de 'personaje'.

"Ya ves, me creí un buen chico. Yo no he sido un buen chico. De hecho, he sido un tipo bastante malo a lo largo de mi vida", proseguía, mientras reconocía haber consumido tabaco y alcohol, pero también algún que otro tipo de droga más dura. "He sido abusivo con personas que ME AMAN, incluida mi FAMILIA. A las muchas personas con las que he actuado abusivamente, lo siento mucho, mucho. A mis antiguos amigos que he usado y traicionado, lo siento", continúa esa especie de carta pública.

"Mira la luz en otros. Nutre la luz en ti mismo. Esta lección ha llegado demasiado tarde para mi, pero quizás pueda inspirarte. Usaré el resto de mi tiempo en la tierra para expiar mis transgresiones y para buscar la luz en mi interior, en los demás y en mí mismo", eran sus palabras antes de zanjar con una frase rotunda y que sonaba a algo así como una advertencia: "Cuidado con el hombre que no tiene nada que perder, porque no tiene nada que proteger".

