17 may 2019

Mientras las temperaturas están bajando drásticamente en la mayor parte de la península, otros disfrutan del calor de las playas paradisiacas en unas magníficas vacaciones. Laura Matamoros y su chico, Dani Illescas, están dentro del segundo grupo. La pareja está pasando la semana en Cuba con un grupo de 'influencers', entre los que se encuentran Dulceida y su mujer, Alba Paul, Madame de Rosa o María Pombo.

El grupo aprovechó la última noche en la playa para celebrar una boda sorpresa entre la hija de Kiko Matamoros y su novio, que estuvo presidida por el 'youtuber' Luc Loren. Así, Dani llegó al 'altar' improvisado acompañado de la influencer Teresa Andrés Gonzalvo y la entrenadora de 'Operación Triunfo', Magali Dalix. Mientras que su chica lo hizo con Lorenzo Remohi, que ejerció de padrino. Dulceida y Marta Lozano fueron las damas de honor.

Vamos, que la boda tenía de todo. Incluso votos. "Ya sabes que te quiero muchísimo, no para ahora, sino para el resto de mi vida. Y ya sabes que eres el amor de mi vida", confesó Daniel Illescas a Laura Matamoros. La exgran hermana, por su parte, fue más breve: "Quiero que formes parte de mí hasta que me muera. Me alegro mucho de haberte conocido. Eres lo mejor que tengo". Tras esto, se intercambiaron los anillos.

La pareja parecía estar muy contenta después de este improvisado enlace, se hicieron incluso una foto de 'recién casados' para recordar el momento. Su relación tiene apenas varios meses pero parece que su amor va creciendo día a día desde que lo hicieron público en marzo.

