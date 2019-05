19 may 2019

A Nagores Robles no le importa mostrarse tal y como es en las redes sociales. Tan pronto lanza un mensaje reivindicativo (con beso incluido junto a su pareja Sandra Barneda) para celebrar el día de la visibilidad lésbica, como que cuelga una fotografía completamente desnuda dentro de una bañera.

La colaboradora más popular de Telecinco ha incendiado Instagram con un desnudo de la más sexy dentro de una bañera y acompañado de la frase "Just me" (solo yo) al más puro estilo Emily Ratajkowski, algo a lo que no nos tiene muy acostumbrados la tertuliana. Los comentarios de sorpresa junto a los piropos no se han hecho esperar y así se lo han hecho llegar sus seguidores.

"Se te ve totalmente feliz y en calma" "Me encanta tu autenticidad única y transparente" "Esta foto me transmite paz interior contigo misma, felicidad, bienestar... es curioso lo que puede producir un cuerpo semidesnudo. A eso lo llamo belleza", comentan sus fans.

Nagore está pasando el fin de semana en la costa portuguesa junto a la ex presentadora de los debates de 'GH'. Allí ha podido disfrutar del sol, de unas maravillosas vistas en un hotel de ensueño y de la buena comida, incluso ha sacado algo de tiempo para practicar surf. Una escapada express que le hace completamente "feliz" tal y como ha confesado a través de los Stories de Instagram.

