19 may 2019 Carlos gonzález

Con un minúsculo bikini amarillo —su color favorito— y en la portada de 'Sports Illustrated'. Así vuelve Tyra Banks, a los 45 años, a trabajar como modelo.

El resultado es espectacular. Puede incluso que mejor que en 1997, cuando se convirtió en la primera mujer negra que protagonizaba la cubierta de esta revista.

"Mi cuerpo es diferente. Mi pecho es más grande, mi trasero es más grande, todo es más grande. Al principio fue difícil posar, pero después de la primera foto ya supe cómo hacerlo", ha comentado a la publicación y ha reconocido que pesa 11 kilos más que hace 22 años.

Fue eso lo que la llevó a dejar la profesión, según ha contado a 'The New York Times'. Ha explicado también cómo en Milán ocho diseñadores no quisieron contar con ella porque tenía demasiadas curvas: "A los 32 años me retiré. Tenía tres años más de contrato, pero quería dejarlo antes de que me echaran".

Desde entonces ha demostrado su olfato para los negocios. Aunque algunos de sus grandes éxitos se han visto envueltos por la polémica. Como 'America’s Next Top Model', 'reality' creado, producido y presentado por ella que en EE.UU. lleva 24 temporadas y se ha emitido en decenas de países.

Modelos que viven al límite

En el programa, un grupo de aspirantes a modelos compiten por hacerse un hueco en la profesión y surgen problemas y escándalos: broncas del jurado, concursantes que son presionadas para posar desnudas, otras caen en las drogas, lujosos apartamentos destrozados por las participantes, demandas millonarias por eliminaciones que se consideraron injustas… Winnie Harlow, tras pasar por el 'reality', declaró: "Pensaba que el programa iba a disparar mi carrera, pero no hizo nada porque en realidad no ayuda a las modelos. No es lo que yo había firmado".

Igual de polémica resultó la actuación de Banks como jurado de 'Got Talent' en 2017. Los padres de una concursante la acusaron de humillar, burlarse y zarandear a su hija. "Está traumatizada y ha caído en una fuerte depresión", decía.

Tampoco guardan buen recuerdo de ella algunas excompañeras. Cuando despidieron a Paulina Porizkova como jurado, acusó a Banks de diva, de llegar seis horas tarde a las grabaciones y de no haber hablado nunca con ella. "No tengo claro si sabe que existo", dijo. Y lo mismo parece que ocurrió con Chrissy Teigen. "Apenas se hablan", contó Page Six. Janice Dickinson, también despedida de su programa, la describió como: "fría, desalmada y sin corazón".

Banks encontró la horma de su zapato en Naomi Campbell. La rivalidad fue tan grande que Tyra declaró haber sentido miedo e incluso Naomi la echó a patadas de una sesión de fotos. Estuvieron 14 años sin hablarse, hasta que en 2005 se reconciliaron.

