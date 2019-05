22 may 2019

Compartir en google plus

El jueves pasado, Jorge Javier Vázquez volvió a liarla durante la gala de 'Supervivientes'. Durante una conversación con Dakota en la que esta le reprochaba la preferencia del presentador ante Isabel Pantoja, este decidió sacar los trapos sucios y recordarle a la concursante su comportamiento en el pasado: "Con los pollos que les montabas en 'Hermano mayor' y ahora quieres hablar con tus padres", replicaba a la concursante cuando se quejó de que la tonadillera había tenido la oportunidad de hablar con alguien del exterior y ella no.

El comentario resonó tan fuerte que las redes sociales comenzaron a criticar al presentador, que ahora ha dado la cara y ha aclarado la polémica sobre aquel momento. "Volví a casa tocado y, al meterme en la cama, pensé que me había equivocado. Eso me alivió. Reconocer los errores libera", ha confesado a Lecturas. Así, Jorge Javier decidió no leer, más de lo que necesario, lo que se decía de él, y borró todos los mensajes que había recibido para evitar estar peor: "En Instagram le doy a 'rechazar todo' y andando, que es gerundio", explicaba. Aun así, tuvo que enfrentarse a las duras palabras del padre de la participante.

La polémica ha llegado tan lejos que incluso Pedro García Aguado, entonces 'coach' de 'Hermano mayor', quiso defender a Dakota en Twitter. "Me acabo de enterar de lo que dijo Jorge Javier Vázquez a Dakota. Yo estoy con ella y es muy miserable usar 'Hermano mayor' para menospreciar su deseo de ver a sus padres. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a cambiar", comentaba el escritor, alegando que la 'superviviente' cambió y "fue valiente", algo que "no puede decir" del conductor del programa.

Aun así, el periodista señala que "se pensó dos veces decirlo" pero decidió decirlo con todas sus consecuencias. "Lo volvería a hacer", confesó, explicando lo mucho que odia la autocensura en los medios de comunicación. "No quiero dejar de hacer o decir cosas por el miedo al qué dirán. Empiezas cediendo en estas cosas y acabas haciendo tu trabajo siguiendo los dictados", concluía.

Más noticias sobre Jorge Javier Vázquez...

- Jorge Javier Vázquez acusa a las Azúcar Moreno de mentir al programa

- La bronca de Jorge Javier Vázquez a Colate: "Vete a MasterChef"

- Jorge Javier Vázquez revela el tiempo que lleva sin practicar sexo