22 may 2019

El amor podría estar llamando de nuevo a las puertas de Mireia Belmonte. Hace apenas un mes, la nadadora hacía pública su ruptura con el piragüista Javier Herranz, con quien comenzó su relación en 2014. Y parece que esta vez ha cambiado el deporte por la música y está intentando comenzar algo nuevo con un exconcursante de 'Operación triunfo', según el diario 'ABC'.

Desde hace varias semanas, el Instagram de la deportista está repleto de comentarios del cantante Ángel Capel, concursante de la séptima edición de 'Operación Triunfo'. Y no unos comentarios normales, de amigos, sino piropos, corazones y candados. ¿Qué querrá decir tanto emoticono? Al parecer, tienen un lenguaje secreto que solo ellos saben, pero que dejan mucho que rumorear.

Comentarios de Angel Capel a Mireia Belmonte. pinit instagram.

La verdad es que si lo quería mantener en secreto, no están haciendo mucho por la labor, ya que esos emoticonos -corazón, candado, corazón- hablan por sí solos. ¿Estamos ante una de las parejas del año? Además, no es la primera vez que el artista comenta a la nadadora, en otras ocasiones los mensajes han sobrepasado los iconos: "¿Tú no serás la mujer más bonita del mundo?", se preguntaba retóricamente.

