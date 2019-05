23 may 2019

Compartir en google plus

Preocupación por Mel B. Y esta vez no es porque haya protagonizado alguno de sus escándalos, de esos que han llenado noticias en los últimos meses, sino de su estado de salud. Hace unos días, la Spice Girl ingresaba en urgencias. Lo hacía tras haber perdido la visión absoluta en el ojo derecho y ver borroso con el izquierdo.

¿Qué le había pasado? Para cesar los rumores y todo tipo de teorías a las que ha tenido que hacer frente desde que la información saliera a la luz, ha decidido ser ella misma la que aclare qué es lo que le ha llevado a estar ingresada. Incluso, ha dado detalles de ese tratamiento que está siguiendo.

La cantante ha echado mano de Instagram para explicarlo." Muchas gracias por todo el encantador apoyo y los mensajes que he recibido sobre mi ojo", comienza antes de aclarar: "Solo para que sepáis la verdad real. Tuve una experiencia terrible la semana pasada, cuando me quedé ciega en mi ojo derecho y mi ojo izquierdo se puso borroso".

Me quedé ciega en mi ojo derecho"

"A pesar de que la estúpida prensa dijo que estoy bien y esto me ha sucedido muchas veces antes, para dejarlo en claro, NO estaba bien y NUNCA me ha pasado, NUNCA antes. Entonces, ¿quién está vendiendo esta historia?", arremete contra los medios. "Los medios están llenos de falsedades y necesitan llegar a los hechos de manera tonta. En realidad tenía mucho dolor y estaba muy asustada, pero quiero dar gracias a los increíbles especialistas oculares en A&E en el Moorfields Hospital de Londres y después a los del Hospital Universitario de Luton y Dunstable", añade.

"Un especialista en ojos me diagnosticó iritis severa en mi ojo derecho y uveitis en el izquierdo. Estoy tomando varias gotas para los ojos de uso intensivo y otros medicamentos que me dio el doctor y que debo tomar todos los días para mantener la inflamación bajo control", explica para que sus seguidores se queden tranquilos.

"¡Además, el equipo Spice me está cuidando muy bien: gracias también a nuestros paramédicos! Todavía estoy lidiando con esto y estaré lista en los próximos tres-cuatro meses, cuando lo tenga completamente bajo control, pero ya no me preocupa que mi condición empeore. Mi único problema, ahora, es que tengo que encontrar un parche de ojo muy bueno. ¿Alguien, aparte de Madonna, sabe dónde puedo conseguir uno?", finaliza haciendo un guiño a la última imagen promocional de la reina del pop.

Más noticias sobre Mel B...

- Mel B, una Spice Girl fuera de control

- Mel B confiesa que intentó suicidarse

- Mel B intenta callar a su niñera por 1,8 millones de libras