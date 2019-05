24 may 2019

David Meca está muy enfadado. El nadador paseaba con su madre por el centro de Madrid cuando, sin esperarlo, tuvo un accidente que les llevó al hospital, provocado por los manteros que suelen situarse en la plaza más famosa de la capital.

"Lo siento, pero es vergonzoso lo que está sucediendo en Madrid con los manteros. En la Puerta del Sol acaban de tirar al suelo a mi madre, golpeándola con una manta llena de bolsos, y se la llevan al hospital por posible fractura de cadera. Ni le han pedido perdón", narraba en su cuenta de Twitter. Al parecer, el 'agresor' al salir corriendo, atizó sin querer a la señora.

Lo siento pero es VERGONZOSO lo q está sucediendo en Madrid con los manteros. En la Puerta del Sol acaban d tirar al suelo a mi madre golpeandola con una manta llena de bolsos y se la llevan al hospital por posible fractura d cadera. El mantero ni le ha pedido perdon. VERGONZOSO! — David Meca (@_davidmeca) 22 de mayo de 2019

No soy racista y creo que a la gente hay que darle oportunidades... pero por favor.. basta de mala educacion y basta de gente/culturas que no respetan a las mujeres. Mi madre en el suelo y el mantero riendo despues de haberle golpeado... VERGONZOSO! — David Meca (@_davidmeca) 22 de mayo de 2019

"¡Vergonzoso! No soy racista, y creo que a la gente hay que darle oportunidades, pero, por favor.. basta de mala educación, y basta de gente/culturas que no respetan a las mujeres. Mi madre en el suelo y el mantero riendo después de haberla golpeado... ¡Vergonzoso!", repetía una y otra vez. El deportista no ha publicado cómo fue el desenlace de la historia, pero esperemos que no fuera nada grave y que todo haya quedado en un pequeño susto.

