24 may 2019

Roto de dolor y sin poder contener el llanto. Así es como se ha mostrado Óscar Higares en el último vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram. ¿Qué le pasa al torero? Que ha perdido a su compañero más fiel: su perro ha fallecido como consecuencia de un accidente mortal tras ser llevado por delante por un coche.

Es el propio Higares el que lo cuenta en esa grabación que ha conmocionado y preocupado a sus seguidores: "Ha pasado lo peor que podía pasar", comienza para añadir: "Iba a sacar al Güito y ha salido corriendo detrás de su hueso y ha venido un coche y lo ha pillado. Lo ha atropellado".

Mi perrito chico... mi perro chiquitín. Pobrecito mío. Con lo bien que se lo pasaba conmigo y con las niñas. No sé cómo se lo voy a contar, no sé qué les voy a decir", se lamentaba, subrayando eso, el mal trago que va a pasar al tener que explicárselo a las pequeñas. Sobre todo, cómo lo van a encajar.

ahora mismo no puedo dejar de llorar"

"Habrá gente que no lo entienda, pero ahora mismo no puedo dejar de llorar y solo los que me seguís cada día sabíais lo que era Güito para mí", concluye, explicando el por qué de este desahogo tan amargo que entenderán a la perfección todos aquellos que tengan una mascota en su vida.

